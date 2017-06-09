"النهار" مرّ اليوم الانتخابي الطويل في بريطانيا بسلام ولم تعكّر الساعات الـ15 للاقتراح حوادث تذكر بعد سبعة أسابيع من حملة انتخابية تخللها هجومان إرهابيان صدما بلاداً بقيت منذ الاعتداءات المتزامنة على وسائل النقل عام 2005 بعيدة نسبياً من موجة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها أوروبا أخيراً وخصوصاً فرنسا وألمانيا.

"النهار" يبدو أن الناخبين البريطانيين القلقين على مستقبل بلادهم التي تستعد لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وزعوا أصواتهم في كل الاتجاهات فأعطوا المحافظين غالبية في مجلس معلّق سيعقّد المشهد السياسي في بريطانيا ومعه مستقبل علاقاتها مع أوروبا.

"النهار" استناداً إلى استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع وشمل 30450 مقترعاً حصل حزب المحافظين على 314 مقعداً (بتراجع 17 مقعداً) وأن حزب العمال حصل على 266 مقعداً (بزيادة 34 مقعداً) والحزب الوطني الاسكوتلندي على 43 مقعداً (بتراجع 22 مقعداً) والليبيراليين الديموقراطيين 14 مقعداً (بزيادة ستة مقاعد).

"النهار" اتهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جيمس كومي البيت الأبيض أمس بالكذب والتشهير في شهادة مثيرة رسمت صورة للرئيس دونالد ترامب على أنه غير نزيه ويتصرف بطريقة خارجة عن الأعراف الرئاسية. وخلال شهادته التي أداها تحت القسم أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قال كومي إنه "صدم" بسلوك ترامب المزعج جداً والمقلق جداً.

"النهار" رد البيت الأبيض بغضب على جيمس كومي وصرحت الناطقة باسمه سارة هاكابي ساندرز خلال مؤتمر صحافي: "يمكنني أن أؤكد بثقة أن الرئيس لا يكذب وبصراحة أشعر بالإهانة جراء هذا السؤال".

"النهار" بعدما كشفت إيران أن المهاجمين الخمسة الذين استهدفوا الأربعاء مبنى مجلس الشورى في طهران ومرقد الإمام الخميني على مسافة 20 كيلومتراً جنوب العاصمة، هم إيرانيون ينتمون إلى تنظيم "داعش"، وقد سبق لهم أن قاتلوا في مدينة الموصل العراقية ومدينة الرقة السورية. من المتوقع أن يدفع ذلك طهران إلى تعزيز مشاركتها في القتال ضد التنظيم المتطرف في العراق وسوريا.

"الأنوار" استهدف انفجار سفارة الولايات المتحدة في كييف ليل الأربعاء – الخميس بحسب شرطة العاصمة الأوكرانية، موضحة أن الانفجار لم يؤد إلى سقوط ضحايا.

""الأنوار" قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنها عدة صواريخ أرض – بحر قبالة ساحلها الشرقي أمس بعد يوم من تأجيل سيول استكمال عملية نشر منظومة "ثاد" الأميركية للدفاع الجوي التي تهدف لردع أي هجوم من بيونغ يانغ.