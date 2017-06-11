لبنان الحر

النائب محمد الحجار ممثلاً الرئيس سعد الحريري قال: يقدم الرئيس الحريري التسهيلات والمبادرات لكن ليس على حساب الثوابت لتحقيق هذا الهدف، هدف حماية البلد.

صوت لبنان

دعا الراعي السلطة السياسيّة إلى الادراك بأنّ هذا التهاون في العدالة والقانون يشجِّع المجرمين على مزيد من الإجرام ويُكثر عددهم، مشيراً إلى أنه في حال استمرّت الحالة على ما هي عليه والمجرمون يسرحون ويمرحون، سادت في لبنان شريعة الغاب.

radio orient

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، وفداً من قيادة حركة حماس الفلسطينية برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق.

اذاعة النور

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أنّ ما يجري في المنطقة هو اصطفافات المهزومين الذين بدأوا يفشون خلقهم ببعض، فليس هناك رؤية استراتيجية واضحة.

صوت المدى

توقع الأمين العام لنقابة أصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان، بأن تفوق نسبة اشغال الفنادق التسعين بالمئة خلال عطلة عيد الفطر، استناداً الى الحجوزات التي تخطت التسعين بالمئة في بعض فنادق بيروت.