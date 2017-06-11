"المستقبل" نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قوله إنّه لا يوجد أي اختلاف سياسي بين الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون في ما يتعلق بقطر. وذكر المسؤول الأميركي أنّ ترمب يرى أنّ قطر تستحق الحصار، وإنّ كان لا يعارض تخفيفه. المسؤول الأميركي فسر الأمر بأنّه "اتفاق على المضمون واختلاف لا يتعدى حدود النبرة والكلمات"، إلّا أّن البعض رأى فيه تبايناً بين تصريحات الرئيس الأميركي حول قطر وتصريحات وزير خارجيته.

"المستقبل" أعلنت إيران أمس، معارضتها لإجراء استفتاء حول استقلال كردستان العراق دعت إليه هذا الأسبوع السلطات في هذه المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي في شمال العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، إن "الموقف الأولي لإيران هو دعم وحدة أراضي العراق". وأضاف أنّ "منطقة كردستان جزء من الجمهورية العراقية، وأي قرار يُتخذ من جانب واحد بمعزل عن الإطار الوطني والقانوني، يمكن أن يؤدي فقط إلى مشاكل جديدة". وكانت رئاسة كردستان العراق أعلنت هذا الاسبوع عن إجراء استفتاء حول استقلالها في 25 أيلول المقبل، على الرغم من معارضة بغداد.

"الديار" أعلن وزير المخابرات الإيراني أنّ قوات الأمن قتلت العقل المدبر للهجمات التي شهدتها طهران يوم الأربعاء الماضي وأسفرت عن مقتل 17 شخصاً. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الوزير محمود علوي قوله إنّ "العقل المدبر والقيادي الرئيسي للهجمات الإرهابية على البرلمان وضريح آية الله الخميني قُتل على يد قوات الأمن". كذلك أعلن مسؤول قضائي أنّ السلطات الإيرانية ألقت القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في مساعدتهم لمتشددين شاركوا في هجومين على العاصمة طهران الأسبوع الماضي.

"المستقبل" أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للإدلاء بشهادته تحت القسم حول مضمون محادثاته مع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي جيمس كومي. وفي معرض ردّه على سؤال حول ما إذا كان مستعداً للإدلاء بشهادته تحت القسم، قال ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده إلى جانب الرئيس الروماني كلاوس لوهانيس، في حديقة البيت الأبيض،: "مستعد مئة بالمئة"، بحسب ما نقلت عنه شبكة "سي أن أن" الأميركية.