"المستقبل" أعلنت "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة أمس، أنها تتقدم من محاور عدة في أطراف مدينة الرقة، المعقل الأساسي لتنظيم "داعش" في سوريا، في نبأ نشره أيضاً المرصد السوري لحقوق الإنسان.

"المستقبل" أعلن مسؤول العلاقات الدولية في حركة "حماس" أسامة حمدان، أنّ وفداً من الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سيزور إيران قريباً ضمن جولة تشمل دولاً أخرى لم يذكرها. وقال حمدان إنّ وفد الحركة برئاسة مسؤولها في غزة يحيى السنوار، الذي يزور القاهرة حالياً، سيعود إلى قطاع غزة، فيما سيقود هنية الوفد الذي سيزور طهران، موضحاً أنّ أجواء الزيارة إلى العاصمة المصرية، القاهرة، إيجابية حتى الآن، وقد ينتج عنها تفاهمات بشأن قضايا تخص الجانبين.

"المستقبل" أعلنت مجموعة ليبية مسلحة أنّها أطلقت سراح سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك في بيان نشرته مساء السبت على فايسبوك. وقالت "كتيبة أبو بكر الصديق"، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تُسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس)، إنّ سيف الإسلام أطلق سراحه مساء الجمعة "الموافق الرابع عشر من رمضان"، طبقاً لقانون العفو العام الصادر عن برلمان الشرق الليبي.