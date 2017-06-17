لبنان الحر

استقبل وزير العمل محمد كبارة وفداً من منظمة العمل الدولية وجرى البحث في موضوع إطلاق المشروع الجديد المتعلق بتحسين البنية التحتية.

صوت لبنان

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في الصيفي نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون وتم خلال اللقاء البحث في قضايا عامة.

radio orient

التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قائد الجيش العماد جوزاف عون وكان عرض للأوضاع الأمنية في البلاد.

اذاعة النور

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وبحث معها التعاون القائم بين الأمن العام ومنظمات الأمم المتحدة.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفير بريطانيا في لبنان هوغو شورتر وتم البحث في الأوضاع العامة.