"الأنوار" قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أمس إن هناك 65 شخصاً ما زالوا إما في عداد المفقودين أو يخشى مقتلهم في حريق برج سكني في لندن وقالت الشرطة إنه أودى بحياة 17 شخصاً ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى. وقال ضابط شرطة أمس أن عدد قتلى الحريق ارتفع إلى 30.

"الشرق" قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إنه بعد شهور من التحقيقات بشأن تواطؤ محتمل بين حملته وروسيا في انتخابات 2016 الرئاسية فلم يتمكن أحد من تقديم أي دليل.

"الشرق الأوسط" رحل المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول أمس وهو الذي كان من أبرز المؤثرين في محطات تاريخية وهو كان مهندس توحيد ألمانيا. وقد توفي عن 88 عاماً في منزله في غرب ألمانيا.

"البناء" تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس من فلوريدا أن يعيد النظر في شكل كبير في التقارب مع كوبا الذي أطلقه سلفه باراك أوباما نهاية 2014... مندداً بوحشية النظام في هافانا.

"الحياة" تكاد الدورة الثانية للانتخابات الاشتراعية الفرنسية غداً تكون مجرد إجراء بروتوكولي لتثبيت نتائج معروفة مسبقاً نظراً إلى التقدم الساحق الذي حققه مرشحو حركة "الجمهورية إلى الأمام" الموالية للرئيس إيمانويل ماكرون في الدورة الأولى في 11 الشهر الجاري.

"الحياة" قال شهود في لندن أمس إن الشرطة البريطانية استخدمت صاعقاً كهربائياً ضد رجل حاول أن يشهر سكيناً وهو يجري في اتجاه حراس إحدى بوابات البرلمان في منطقة وستمنستر وسط العاصمة.

"الحياة" زارت الملكة إليزابيث الثانية برفقة حفيدها الأمير وليام مركز "ويست واي" الرياضي الذي يأوي ناجين من حريق غرينفيل في بادرة تعاطف مع الضحايا.

"الأنوار" نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول كبير قوله إن قرار مجلس الشيوخ الأميركي فرض عقوبات جديدة على طهران انتهاك لا جدال فيه للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران العام 2015 مع القوى العالمية الست وبينها الولايات المتحدة.

"الأنوار" قال مسؤولون أمس إن الرجل الذي فجر عبوة ناسفة خارج دار حضانة صينية فقتل ثمانية أشخاص وأصاب 65 كان مصاباً باضطراب عصبي وكتب كلمات عن الموت على جدران منزله.