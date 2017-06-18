لبنان الحر

أكّد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، أنّ "العلاقة مع "التيار الوطني الحر" جيّدة، بغض النظر عن بعض الإختلاف الممكن في وجهات النظر، لكن في الجوهر العلاقة لن تتأثّر"، مشيراً إلى أنّ "الطريقة الّتي سنصيغ على أساسها عملنا، على ضوء قانون الإنتخابات الجديد، سندرسها في "القوات".

صوت لبنان

أكّد الوزير السابق زياد بارود أن "اعطاء تفويض تشريعي للحكومة، والتفويض الواسع يخالف مبدأ فصل السلطات".

radio orient

أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال حفل إفطار في مجدليون أن "صيدا مسك الختام في إفطارات المناطق في هذا الشهر الفضيل، بأهلي الأوفياء من صيدا وجزين وشبعا والعرقوب"، مشيراً إلى أنّ "صيدا مسك الختام لأنّه فيها سرّ بداية المسيرة التي بوجودكم ومحبتكم وبوقوفكم إلى جانبي نريد أن نستكملها مسيرة رفيق الحريري".

اذاعة النور

أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي أنّ إقرار قانون الإنتخابات الذي تمّ هو خطوة على طريق طويل، قبل الوصول إلى نظام "النسبية الكاملة"، قائلاً: "لا أتوقّع تغييراً كبيراً في الحياة السياسية، الذي قد يقتصر على مستوى التحالفات".

صوت المدى

أكّد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أنّ "مهرجان الأشرفية رسالة محبة ويحمل فناً وقيماً حضارية"، مشيراً الى أن "في السنة الماضية كان هناك هواجس سياسية وأمنية، وبنفس الوقت لم يفقد الناس الأمل، بل دائماً هناك حركة استثنائية".