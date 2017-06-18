"المستقبل" اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى ليبيا، منهياً بذلك عملية بحث مثيرة للخلاف على مدى أربعة شهور، بعد رفض الولايات المتحدة مرشحه الأول. ووفق رسالة اطلعت عليها "رويترز" أمس، فقد اختار غوتيريس أول من أمس رسمياً غسان سلامة، أستاذ العلاقات الدولية وحل الأزمات في جامعة "ساينسز-بو" في باريس. وقال ديبلوماسيون إن من المرجح عدم ظهور اعتراضات على المرشح، وإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعطي الضوء الأخضر للموافقة على التعيين الثلاثاء المقبل. ويتعيّن أن يوافق مجلس الأمن بالإجماع على تعيين أي مبعوث خاص. وعادة ما يُناقش الأمين العام بصورة غير رسمية أسماء المرشحين مع المجلس المؤلف من 15 من الدول الأعضاء لضمان موافقته قبل ترشيحهم رسمياً.

"المستقبل" أعلنت الشرطة البريطانية، أمس، أن 58 شخصاً على الأقل قتلوا على الأرجح في الحريق الذي شب في البرج السكني في لندن الأسبوع الماضي. وإذا تأكد ذلك فسيكون أكبر عدد من القتلى يسقط في حريق في لندن منذ الحرب العالمية الثانية. وقال قائد الشرطة البريطانية ستيوارت كوندي: "للأسف هذه المرة هناك 58 شخصاً قيل لنا إنهم كانوا في برج غرينفل في تلك الليلة ومفقودون، ولهذا للأسف سأعتبر أنهم لقوا حتفهم" مضيفاً أن الرقم قد يتغير.

"المستقبل" حذّر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس، زعيم المعارضة كمال كيليتشدار اوغلو من ملاحقته قضائياً إذا أصرّ على القيام بمسيرته الاحتجاجية في اتجاه اسطنبول. ودعا كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري إلى تنظيم مسيرة على مسافة 450 كيلومتراً من أنقرة إلى اسطنبول للاحتجاج على سجن النائب في حزبه انيس بربر أوغلو. وحكم على بربر أوغلو الأربعاء بالسجن 25 عاماً بعد إدانته بتقديم معلومات سرية إلى صحيفة "جمهورييت" المعارضة.

"المستقبل" استقبل البابا فرنسيس، أمس، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وبحث معها التطورات على الساحة الدولية وبينها "التهديد الإرهابي والتغيرات المناخية"، كما أعلن الفاتيكان. وقال الفاتيكان في بيان إنّ قداسة البابا والمستشارة الألمانية "اتفقا على ضرورة إيلاء انتباه خاص لمسؤولية المجموعة الدولية في مكافحة الفقر والجوع وتهديد الإرهاب العالمي والتغيرات المناخية". واستغرق لقاء ميركل وهو الرابع مع البابا، حوالى 40 دقيقة وتطرّقت خلاله أيضاً الى "مسائل ذات اهتمام مشترك، وخصوصاً الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في هامبورغ" الذي سيُعقد الشهر المقبل وسيتناول تحديداّ المناخ والطاقة.

"المستقبل" اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ الحديث عن ردّ انتقامي على العقوبات الأميركية التي يتم التلويح بها ضد روسيا سابق لأوانه، مشيراً إلى أن تبنّيها من شأنه تعقيد العلاقات بين البلدين. وقال بوتين في مقابلة مع برنامج "فيستي يوم السبت" على قناة "روسيا 1": "علينا أن نرى كيف سيحدث كل ذلك، فالحديث عن ردّنا الآن علناً ​​سابق لأوانه، المهم فقط أن نلاحظ أنه مهما حدث، فإنه بالتأكيد يجب أن ننظر أيضا إلى النتيجة النهائية وما ستؤول إليه التطورات لاحقا، ومهما كان القرار الذي سيتم اتخاذه عبر المحيط، فإنّه لن يضعنا في طريق مسدود".

"المستقبل" يستعد الفرنسيون للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يحصل حزب الرئيس ايمانويل ماكرون على أغلبية ساحقة، بعد دورة أولى شهدت نسبة امتناع قياسية وتراجعاً للأحزاب التقليدية. ودعي أكثر من 47 مليون ناخب للتصويت في الاقتراع الذي يمكن أن يشهد مرة أخرى عدم مشاركة كبيرة سبق أن بلغت نسبة قياسية في الدورة الأولى (51,3%).

"الديار" ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه يخضع للتحقيق بشأن التحقيقات في مزاعم تدخل روسيا في نتائج الانتخابات الأميركية. وكشفت تقارير أميركية أن المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات العام الماضي، يحقق أيضاً في احتمال تورّط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عرقلة سير العدالة.