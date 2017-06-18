"المستقبل" أكدت السعودية أنه لا حاجة بها إلى قواعد تركية على أراضي المملكة، مع تجديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثقته بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، هو الذي يستطيع حل أزمة قطر "في أقرب وقت". فقد أكدت الرياض أنه لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها، وذلك في تصريحات لمصدر مسؤول، أوضح أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك، وأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، وأن للمملكة مشاركات كبيرة في الخارج بما في ذلك في قاعدة أنجرليك التركية، بهدف مكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

"المستقبل" بلغت معركة استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش"، مع استمرار القوات العراقية شنّ العمليات العسكرية في آخر جيب بالشطر الغربي من المدينة، أكثر مراحلها الدموية والتدميرية منذ انطلاق المعركة قبل أكثر من ثمانية أشهر، بعد أن اشتدّ الضغط على مسلحي داعش الذي يستميت في الدفاع عن المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية العالية بعدما أغلقت كل المنافذ للهروب منها. وباتت المعركة المتبقية في منطقة الموصل القديمة معقدة جداً، مع تقلّص الخيارات أمام القوات الأمنية العراقية، بحسب خبراء عسكريين، وذلك لضيق الشوارع التي تؤدي إلى تحييد الكثير من الأسلحة، كالطيران بشقيه الحربي والمروحي والدروع والمدافع والعجلات والدبابات، لأنّ عرض الأزقة في داخل المنطقة القديمة لايتجاوز مترين.

"المستقبل" أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أوراق 30 متهماً في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في 2015 إلى مفتي الجمهورية تمهيداً للحكم بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة في 22 تموز المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي، وهو غير ملزم للمحكمة. وبعد النطق بالحكم يحق للمحكوم عليهم حضورياً الطعن عليه. وحوكم 67 متهماً في القضية بينهم 51 حضورياً. وقتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه في القاهرة، وهو الهجوم الذي اتهمت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذه بمساعدة نشطاء من حركة حماس الفلسطينية، وتنفي الجماعتان هذه الاتهامات.