الحياة 15/6/2017

"الثورة الرقمية" تحدث تحوّلات في الصناعة وسوق اليد العاملة

في إطار الثورة الرقمية التي بدأنا نعيشها منذ سنوات، يشعر المرء بتحولات كبيرة تجري في عالم الصناعة والعمل، إلى حدّ أن الباحثين والمخترعين الألمان أطلقوا عليها تعبير "الثورة الصناعية الرابعة". وأمام هذا التطور التكنولوجي، كلّفت وزارة التربية والبحوث الألمانية "بي ام بي اف" معهد بحوث الرأي "إمند" إجراء استطلاع حول مدى تأثير الثورة الرقمية على تفكير الناس وعملهم. ولم يستبعد 58 في المئة من المستطلعين، أن "تؤدي التغييرات المنتظرة إلى شطب فرص عمل كثيرة موجودة حاليا". فيما اعتبر 84 في المئة منهم، أن الرقمنة ستزيد الفروق في أجور العاملين". وفي الوقت ذاته يعتقد 73 في المئة أن التقنية العالية "ستساعد الناس في المستقبل على المشاركة في شكل أفضل في عالم الأشغال الجديد الذي سينشأ مع بعض الاستثناءات". وأفاد الاستطلاع أيضاً، بأن "مكان في المستقبل سيكون متنقلاً ولن يبقى في مكان معين كما هو حالياً في معظم مجالات العمل".

19/6/2017

توجه في الدول العربية إلى تغيير سياستها الاستثمارية في الغاز

سجلت أسواق الطاقة العالمية والنفط تقلبات ومتغيرات، جعلتها تدخل ضمن حزمة التأثيرات على استقرار الاقتصادات المحلية في المنطقة والعالم، نتيجة لاستمرار تطور الأحداث في المنطقة، تضاف إلى ذلك، المؤشرات المتفاوتة التي أظهرتها أسواق الطاقة سواء كانت سلبية أو إيجابية على اختلاف مصادرها بين فترة زمنية وأخرى. وأوردت "نفط الهلال" بيانات متداولة تؤكد "امتلاك دول المنطقة النسبة على الأعلى من احتياط الغاز الطبيعي في العالم، وتصل إلى 43 في المئة". وفي ضوء التوجهات الحالية القاضية باعتماد وسائل الطاقة النظيفة وأدواتها وتنفيذ مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من خلال زيادة التركيز على الغاز الطبيعي، رجحت أن "ترتفع مسارات زيادة الطلب على الغاز بنسبة استهلاك تصل إلى 50 في المئة عام 2040". في المقابل "باتت الاستثمارات تأخذ اتجاه الطلب على الغاز ذاته، إذ يشكل تزايده لتوليد الطاقة الكهربائية أكثر مصادر الطلب المستقبلي على الغاز، ما قد ينعكس سلباً على كلفة الإنتاج من الغاز الطبيعي، وإيجاباً على التنافسية في الأسواق العالمية المعنية بمصادر الطاقة النفطية".

الشرق الأوسط 19/6/2017

قطر على طريق التضخم

رجحّ اقتصاديون دخول الاقتصاد القطري مرحلة التضخم التاريخي، نتيجة استمرار مقاطعة عدد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، في ظل تذبذب سعر الريال القطري أمام الدولار، والفارق الكبير بين العرض والطلب في ما يتعلق بالسلع الضرورية والغذائية، فضلاً عن هروب النقد الأجنبي. وقال الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الشرق الأوسط": انعكست المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية لقطر سلباً على اقتصادها، وشملت شح في السيولة، وتوقف تدفق السلع والمنتجات، إضافة إلى الانعكاسات المرتبطة بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي، وتصنيف المصارف. وأضاف كنتيجة حتمية، تزيد نسبة التضخم، إذ إن مجموعة قطاعات الأغذية والإنشاءات والنقل الأكثر تضرراً من المقاطعة بسبب إغلاق الحدود، حيث كانت قطر تعتمد على المنفذ البري الوحيد لتوفير الجزء الأكبر من احتياجاتها. وأصبحت مضطرة لاستيراد احتياجاتها من الخارج، وقال:" هذا سيغذي بالتبعية التضخم المحلي. وهناك جانب غير مرئي اليوم سيحدث أثراً كبيراً في التضخم خلال الأشهر المقبلة، وهو المرتبط بالقطاع المالي. فاهتزاز الثقة بالاقتصاد دفع المودعين للتحول من الريال إلى الدولار، مما شكل ضغطاً على الحكومة، كما دفع المودعين لسحب ودائعهم الدولارية وتحويلها للخارج".