عبّرت "مؤسسة هاريتاج" عن تخوّفها من تداعيات تردّي العلاقات الإقليمية مع قطر وفرض الحصار عليها. وقالت ربما آن الأوان لتهدئة النفوس والبدء في حوار صريح حول دور قطر.

أشار "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" إلى انعكاسات الأزمة مع قطر على قطاع غزة. وقال إنه من الممكن توصّل إدارة ترامب لترتيبات معيّنة مع إسرائيل والإمارات والسعودية لاستبدال الدعم القطري لحماس وتأمين قطاع غزة عبر آليات لم يعلن عنها. ورأى أن مستقبل قطاع غزة يفضل أن تتغيب عنه حماس كي ينعم الفلسطينيون والإسرائيليون بنتائج أفضل.

"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" شدد على أنه ينبغي الإنصات لصوت العقل في ما خص الأزم القطرية في كل من الرياض وأبو ظبي وواشنطن. أما سوء التقدير قد يسفر عن عواقب وخيمة للمنطقة والعالم بأسره.

"مؤسسة هاريتاج" دعت الى تشجيع أطراف الصراع في اليمن التوصل لحل سياسي. لاسيما وأن الهدف الأسمى للمصالح الأميركية، الإستراتيجية في اليمن يكمن في إلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.

"معهد هوسون" تناول موضوع نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. ولفت الى أن الرئيس ترامب يؤشر الى تخليه عن أسلوب المماطلة المعهود. وتحدث مراراً عن صفقة يمكن التوصل إليها بين الإسرائيلين والفلسطينيين.. ورأى أن مسألة نقل مقر السفارة ما هي إلا مناورة من ترامب في سياق سيناريو التوصل إلى صفقة.

"معهد أبحاث السياسات الخارجية" حذر من بروز تحالفات جديدة في أفغانستان تضم الصين وباكستان بالإضافة لروسيا وإيران، مما يعيق توصل الحكومة الأفغانية وطالبان إلى البدء في مسار المصالحة بينهما.