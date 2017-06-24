لبنان الحر

اتّصل البطريرك المارونيّ الكاردينال بشارة بطرس الراعي برئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبيل سفره الى البرتغال والفاتيكان منوها بوثيقة بعبدا.

صوت لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

radio orient

شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على ضرورة أن تحظى الجهود لإقامة مناطق تخفيف التوتر بسوريا بدعم دولي واسع مؤكداَ أن لبنان يقدر الجهود الروسية لتسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية.

اذاعة النور

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حلف الناتو لم يغير خططه أبداً ويسعى دائماً لالتهام الفضاء الجيوسياسي السوفياتي السابق الذي يعتبره مشاعاً.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير خارجية الصين وانغ يي Wang Yii مؤكداً حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين في المجالات كافة.