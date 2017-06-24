"النهار" قامت طائرة حربية تابعة للبحرية الأميركية بطلعة استكشافية فوق منطقة إبحار السفن الروسية في المتوسط التي أطلقت أمس صواريخ مجنّحة على مواقع تنظيم "داعش".

"النهار" كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدى مشاركتها أمس في القمة الأوروبية ببروكسيل جزءاً من خطتها المتعلقة بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وقد أكد شركاؤها الأوروبيون أنهم استعادوا التفاؤل بمستقبل الاتحاد.

"الجمهورية" أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني في تصريح أدلى به على هامش مشاركته في مسيرات "يوم القدس العالمي" أمس، "أن إيران سترد بحزم على الخطوات المناوئة لإيران التي يتخذها مجلس الشيوخ والنواب في أميركا"، وقال إن الأميركيين يخططون على الدوام لانتهاك حقوق الشعب الإيراني".

"الجمهورية" دعا نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة إلى تغيير الوجهة في الشرق الأوسط إذا أرادت الحفاظ على الاتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني.

"الأنوار" قال التلفزيون الإيراني إن مئات الآلاف هتفوا "الموت لإسرائيل" في مسيرات بأنحاء متفرقة من إيران وأحرقوا راية تنظيم "داعش" الذي أعلن مسؤوليته عن هجومين في طهران هذا الشهر.

"الأنوار" قال مسؤول في الحكومة الباكستانية إن انفجارين بشمال غرب البلاد أسفرا عن مقتل 15 شخصاً في ثاني هجوم دام تشهده البلاد أمس.

"الأنوار" تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأول بإقناع أوثق حلفاء الصين في أوروبا بأن كبح الاستحواذات الأجنبية في صناعات استراتيجية هو شيء في مصلحتهم، محذراً حكومات الاتحاد الأوروبي من أن تكون ساذجة في التجارة العالمية.

"الأنوار" حذرت حركة طالبان أمس من إرسال المزيد من القوات الغربية إلى أفغانستان وتعهدت بالسعي لتحقيق الاستقلال تحت حكم الشريعة الإسلامية ورفضت مخاوف من أنها ستأوي متشددين أجانب.

"الأنوار" تواصلت الإجراءات الأمنية في باريس ومختلف مناطق أوروبا، في وقت قالت فيه الشرطة البريطانية إنها وجهت اتهاماً لرجل بالقتل المتصل بالإرهاب والشروع في القتل بشأن واقعة دهس مصلين مسلمين بسيارة فان أثناء مغادرتهم مسجد هذا الأسبوع.

"الأنوار" أطلقت الهند أمس صاروخاً يحمل 31 قمراً اصطناعياً صغيراً إلى الفضاء الكبير منها لصالح دول أوروبية في دفعة لطموحات رئيس الوزراء ناريندا مودي لتحويل بلاده إلى وجهة لتقديم الخدمات الفضائية بكلفة منخفضة.