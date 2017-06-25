TL

أجواء رمضانية صيفية ترخي بظلالها على البلد، متأثرة أيضا بعطلة نهاية الأسبوع، مما يشل الحركة السياسية في كل لبنان، ما عدا الشمال الذي يواصل فيه الرئيس سعد الحريري تحركه ولقاءاته، مطلقا المواقف لليوم الثاني، وهو سيستمر في ذلك حتى ليل غد.

المنار

هل فقدت القارة العجوز عكازتها، مع خروج بريطانيا من الاتحاد؟.

nbn

في لبنان، ترقب داخلي وانتظار من دون لا تفاؤل ولا تشاؤم. فيما تملأ المرحلة طروحات سياسية بناءة حول قانون الانتخابات أساسا، وعمل حكومي يتابع جلساته الأسبوع المقبل.

mtv

الجرح البريطاني حرك الشياطين النائمة، وليست النيو نازية ويقظة القوميات والانعزال والكوابيس، الأقل قباحة.

NTV

انقشاع ضباب في بريطانيا أعاد المملكة، التي لم تكن تغيب عنها الشمس، إلى عصور الظلام مع إعلان سكوتلندا وإيرلندا الاستفتاء على نية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والانفصال عن بريطانيا. وإذا ما وقع الانفصال فستعود المملكة أربعة قرون إلى الوراء.

المستقبل

أما في لبنان، فقد دان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري العملية الإرهابية التي استهدفت الحرم المكي، وأكد وقوف لبنان إلى جانب المملكة السعودية، قيادة وشعبا، في مواجهة الإرهاب والمتسترين عليه.

OTV

في انتظار الثلاثية الحوارية في مستهل آب المقبل، البلاد في شبه إجازة: الحراك الرئاسي يراوح، في وقت تضاربت المعطيات حول طرح الملف خلال اللقاءات الباريسية الأخيرة لوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف.

LBC

غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله على اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالخير والبركات.

في جلسة للبرلمان البريطاني في القرن التاسع عشر، قال المفكر الانكليزي ادموند بروك: ثلاث سلطات تجتمع تحت سقف البرلمان، لكن هناك في القاعة مراسلون يشكلون السلطة الرابعة، وهم أهم منكم جميعا.

الميادين

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التهاني والتبريكات إلى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة حلول عيد الفطر.

الجزيرة

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم تيران وصنافير.

العربية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن قطر لديها جدول أعمال يقوض أمن منظومة دول الخليج وإن تسريب قطر لمطالب الدول الأربع قوض الوساطة الكويتية.