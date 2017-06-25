لبنان الحر

بدأ وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي جولته في منطقة البترون من منسقية القوات اللبنانية حيث كان في استقباله مرشح القوات في البترون فادي سعد وحشد القواتيين.

صوت لبنان

اتصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ببطريرك الروم الملكيين الكاثوليك الجديد يوسف الأول العبسي مهنئا بانتخابه ومتمنيا له النجاح في مهامه.

radio orient

وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان التفجير الانتحاري في جوار المسجد الحرام في مكة المكرمة بالعدوان الإجرامي والإرهابي بحق كل الأمة العربية والإسلامية.

اذاعة النور

إستنكر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط محاولة الإعتداء الإرهابية التي كان من المخطط تنفيذها في الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة.

صوت المدى

ستحد دول الاتحاد الأوروبي من منح تأشيرات دخول للدول الأجنبية التي ترفض استعادة مواطنيها الذين ليس لهم حق اللجوء في أوروبا.