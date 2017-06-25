"الحياة" أدت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خيبتها من عرض بريطاني في شأن حقوق الرعايا الأوروبيين في المملكة المتحدة اعتبرته «دون المتوقع»، كما وصفت بـ «غير المعقول» إصرار بريطانيا على استبعاد محكمة العدل الأوروبية من البت في قضايا هؤلاء الرعايا الذين يناهز عددهم الثلاثة ملايين نسمة.

"الحياة" قال الجيش الأميركي إن خط الاتصال مع روسيا بشأن مناطق «عدم الاشتباك» والذي يهدف إلى تفادي أي تصادم عارض فوق سورية «يعمل» حتى بعدما هددت موسكو بقطعه بسبب قيام واشنطن بإسقاط طائرة عسكرية سورية يوم الأحد. وقال الكولونيل رايان ديلون وهو ناطق باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة خلال مؤتمر صحافي بمقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الجمعة: «خط عدم الاشتباك مفتوح ويعمل».

"المستقبل" أطلقت الهند يوم الجمعة الماضي صاروخاً يحمل 31 قمراً صناعياً صغيراً إلى الفضاء، الكثير منها لصالح دول أوروبية في دفعة لطموحات رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحويل بلاده إلى وجهة لتقديم خدمات الفضاء بتكلفة منخفضة. ويحمل الصاروخ أقماراً صناعية من الهند و14 دولة أخرى، بينها النمسا وبلجيكا، ضمن ترتيبات تجارية دولية تقودها المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء التابعة للدولة. وستُستخدم الأقمار الصناعية للاتصالات ورصد الطقس ومراقبة المحاصيل.