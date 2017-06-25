"الديار" أحبطت قوات الأمن السعودية عملية إرهابية كانت تستهدف الحرم المكي حيث تجمع عشرات الألوف من المصلين، وقالت وزارة الداخلية إن العملية بخطط وأجندات "تُدار من الخارج". وأوضح المتحدث الأمني باسم الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، عبر التلفزيون السعودي الرسمي أمس أن "أعضاء الخلية الإرهابية، من خلال محاولتهم استهداف الحرم المكي، قد مسوا بأمن أقدس الأماكن لدى المسلمين".

"الديار" استهدف الطيران الحربي التابع للعدو الإسرائيلي دبابتين وموقعا للجيش السوري في ريف القنيطرة، ردا على سقوط قذائف في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من هضبة الجولان، مصدرها الأراضي السورية.

"الحياة" أكدت القوى الأمنية العراقية أن تنظيم "داعش" بات محاصراً من ثلاثة محاور في آخر معاقله في الساحل الأيمن للموصل، معلنة مقتل العشرات من عناصر التنظيم خلال تقدم القوات العراقية في "الموصل القديمة". وذكرت مصادر أمنية أن القوات العراقية توقفت عن التقدم خلال الساعات الأولى من أمس بانتظار تعزيزات عسكرية لقوات "الرد السريع" التي تخوض معارك شرسة ضد التنظيم في المحور الجنوبي للمدينة القديمة.