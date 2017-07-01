لبنان الحر

ردَّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير دون أن يسميّه قائلاً:”سمعنا كثيراً في الأيام الأخيرة كلاماً عن تسييب حدود لبنان وفتحها أمام مجموعات مسلّحة مّما هبّ ودبّ، بحجة الدفاع عن لبنان. أولاً: لا نريد من أحد الدفاع عنّا أو عن لبنان، فهذه مهمّة حصرية، وحصرية جداً، وحصرية جداً جداً للدولة اللبنانية وحدها فقط لا غير. وما قام ويقوم به الجيش اللبناني اليوم وكل يوم مع باقي الأجهزة الأمنية خير دليل على ذلك.

صوت لبنان

اعتبر النائب خضر حبيب أن الجيش يقوم بإنجازات كبيرة وهناك مسؤوليات صعبة تقع على عاتقه في ما خص حماية البلد والسلم الأهلي، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في لبنان يبقى أفضل بكثير من وضع بعض المناطق المحيطة بنا.

radio orient

طمأن اللواء ابراهيم اللبنانيين الى ان "لبنان محميّ الآن اكثر من اي وقت مضى، وهو على طريق رفع مستوى الحماية اكثر فاكثر جراء التنسيق الأمني بين المؤسسات العسكرية والأمنية"، مضيفاً "اننا سنبقى في الامن العام على وعدنا وقسمنا بالمثابرة والتضحية لتمتين الاستقرار لأن مهاراتنا تتطور وتزداد حرفية، وقرارنا حازم بمنع اي خطر قد يزعزع أمننا". ثم توجّه اللواء ابراهيم الى العسكريين باغتنام هذه الفرصة الاكاديمية لتطوير الانتاجية واكتساب علوم جديدة.

اذاعة النور

تقدم حزب الله بالتهنئة إلى الجيش اللبناني، قيادة وضباطاً وجنوداً، على العملية الناجحة التي نفذها أبطاله صباح اليوم في منطقة جرود عرسال، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من الإرهابيين المتسترين باللاجئين السوريين في تلك المنطقة، ويعبر عن تضامنه مع الجنود الجرحى في هذه العملية راجياً الله أن يهبهم الشفاء العاجل.

صوت المدى

ثمّن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها وحدات الجيش اللبناني فجر اليوم في منطقة عرسال"، موجها تحية الى الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية، وقال: "في كل مرة، نشعر بأن هناك يدا خفية تحمي هذا الوطن"، لافتا إلى "ضرورة القيام بما يجب، حتى لا تتحول الأفراح الى أحزان، وهذا ما حصل بالأمس خلال صدور نتائج الشهادة المتوسطة، وأدى الى مقتل أحد الأشخاص، وهذا أمر مؤلم".