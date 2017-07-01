النهار/ إبراهيم بيرم

تحدث عن مرحلة ما بعد الموصل والهزيمة المفترضة لتنظيم "داعش" على المستوى الإقليمي، ومدى تأثيرها على لبنان، مشيراً إلى أن ثمة ثوابت ولكن في الوقت عينه ثمة متغيرات وتحولات بينها إحتمالات التوتر واللعب على حافة الهاوية.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال إن لبنان يعيش في هذه المرحلة على وهج ما بعد إقرار قانون الإنتخاب الجديد الذي يعتمد النظام النسبي للمرة الأولى في تاريخه الحديث، وأضاف غالب الظن أن قوى سياسية كثيرة قد تلجأ في خطابها السياسي والإنتخابي إلى اعتماد "المحرمات"من أجل استمالة الناخبين لأّن النظام النسبي يقلق بتفصيلاته هذه القوى ويشعر بعضها بخوف من الخسارة أمام خصومها.

الأنوار/ المحلل السياسي

قال لا فرق كبيراً بين إقرار السلسلة مع الموازنة أو من دونها ففي المحصلة هناك ضرائب لتمويل السلسلة سواء أكانت من ضمن الموازنة أم من خارجها، واعتبر أنه يخطئ من يعتقد أنه بالإمكان إقرار الموازنة أو السلسلة من دون تمويل.

اللواء/ منال زعيتر

نقلت عن سياسي رفيع المستوى تأكيده بأن الوضع السياسي في لبنان مستقر إلى أبعد الحدود، جازماً بأن ما نشهده من تصعيد بين الأفرقاء هو لعبة تقسيم أدوار فقط، الجميع اتفق مسبقاً خلال مرحلة التسوية التي جاءت بميشال عون رئيساً للجمهورية، وبسعد الحريري رئيساً للحكومة على التهدئة والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني وتحييد لبنان قدر الإمكان عن لعبة المحاور.

اللواء/ أحمد الغز

تحدّث عن زمن الخوف على لبنان، ورأى أن أرفع أشكال الإستقرار السياسي هو تعاظم المعارضة السياسية للسلطة التنفيذية، وأرفع أنواع المسؤولية الوطنية والسياسية هو الخوف على الوطن عند التحديات المصيرية.