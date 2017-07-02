لبنان الحر

أشار وزير الاعلام ملحم الرياشي إلى أنه "يقال ان السلطة الاعلامية هي الرابعة، إلا أنني مؤمن بان السلطة الاعلامية هي السلطة الموازية للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي من يضبط التوازن في ما بينها".

صوت لبنان

أكد الرئيس السابق أمين الجميل أن "خلاص لبنان هو بتجاوز الذات والترفع عن الصغائر"، وأن "الأوطان لا تبنى الا بالتضحيات وبالمقاومة الحقيقية، المقاومة اللبنانية- اللبنانية التي نؤمن بها للحفاظ على كرامة الشعب اللبناني وسلامته".

radio orient

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن "الانتخابات قادمة، واللبنانيون واللبنانيات سيقولون بوضوح إذا كان هذا ما يريدونه، أن يستوردوا معرفة ومهارات، ويصدروا حلولا وخدمات ومنتجات، أو كما يهدد البعض في هذه الأيام، أن يستورد حرسا ثوريا وميليشيات"، وأوضح انه "في كل الأحوال، هذا كلام لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية، والشعب اللبناني قادر على أن يحمي أرضه بنفسه من أي عدوان إسرائيلي، ولا يحتاج لأي قوى خارجية ولأي ميليشيات مهما كانت جنسيتها".

اذاعة النور

حيا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الجيش اللبناني على الإنجاز الوطني الجديد، لافتاً إلى أن "المؤسسة العسكرية مرة جديدة تثبت قدرتها بالتكافل والتضامن مع المؤسسات الأمنية انها ستبقى ضمانة الأمن والاستقرار والإطمئنان للبنان واللبنانيين".

صوت المدى

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أن "وجه من أوجه محاربة الفساد هو ان يكون هناك قدرة تواصل مباشر بين المواطن والإدارة، وهو وجه اخر من العصرنة"، مشيراً الى أنه "كما نحن نريد مجتمع منتج للبقاء بأرضه، التطور الخدماتي يبقي الشعب بأرضه".