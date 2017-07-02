"الحياة" حذرت الإدارة الأميركية الشركات الصناعية من تسلّل إلكتروني يستهدف القطاع النووي ومجال الطاقة، فيما اتهمت أوكرانيا أجهزة الأمن الروسية بشنّ هجوم إلكتروني ضخم تعرّضت له أخيراً وشلّ أنظمة كومبيوتر في العالم. ووَرَدَ في تقرير أعدته وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) أن المتسللين استخدموا رسائل "تصيّد" إلكترونية مشبوهة، للحصول على "بيانات اعتماد" لكي يتمكّنوا من الوصول إلى الشبكات الخاصة بأهدافهم.

"الحياة" يتابع زعيم المعارضة التركية كمال كيليجدار أوغلو مسيرة احتجاج سلمية طويلة، مشياً على الأقدام، رافعاً شعاراً يطالب بالعدالة، على رغم مواجهته عراقيل. وانطلق كيليجدار أوغلو من أنقرة قبل 18 يوماً، على أمل بالوصول إلى إسطنبول بعد أسبوعين، في الذكرى الأولى للمحاولة الإنقلابية الفاشلة، احتجاجاً على حكم بسجن نائب من حزبه 25 سنة.

"المستقبل" سار آلاف الأشخاص، أمس، في شوارع لندن احتجاجا على تدابير التقشف التي اتخذتها حكومة تيريزا ماي، معتبرين أن رئيسة الوزراء خسرت أي شرعية بعد النكسة التي لحقت بها في الانتخابات التشريعية في 8 حزيران الماضي. وسار المتظاهرون خلف لافتة عريضة كتب عليها: "المحافظون، اخرجوا"، فيما رفع البعض لافتات عليها: "الاقتطاعات (في الميزانية) تكلف أرواحا"، في إشارة إلى سياسة التقشف التي ينتهجها المحافظون الذين يحكمون بريطانيا منذ 2010.

"المستقبل" قتل مدني وأصيب إثنان بجروح عندما فجّرت أربع انتحاريات عبواتهن، أمس، في أقصى شمال الكاميرون حيث تسجل بانتظام اعتداءات ينفذها عناصر بوكو حرام، بحسب ما افادت مصادر متطابقة.