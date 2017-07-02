"الحياة" تكثفت الاتصالات الخليجية والدولية أمس للضغط على قطر بهدف تلبية المطالب التي قدمتها الدول الأربع التي أعلنت مقاطعتها، وذلك قبل نهاية مهلة الأيام العشرة التي أعطيت للدوحة والتي تنتهي اليوم. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً أمس مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأكد في الاتصالين أهمية الديبلوماسية والحوار لإنهاء الأزمة بين قطر والدول العربية الأربع.

"الحياة" سقطت أمس ثلاثة صواريخ داخل الحدود الأردنية من الجهة السورية على مقربة من حدود جابر الجمركي، وفق ما صرح مصدر مسؤول من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. وقال المصدر أنه "نحو الساعة الثانية و20 دقيقة من ظهر اليوم (أمس)، تعرض مركز حدود جابر الجمركي لسقوط ثلاثة صواريخ".

"الحياة" تمكّنت القوات العراقية أمس من تحرير حي الشفاء بالكامل، وهو حيٌ استراتيجي في شمال المدينة القديمة في الموصل، واستمرت في التقدم من ثلاثة محاور لاستعادة آخر معاقل تنظيم "داعش" في المدينة. كما أحكمت الشرطة الاتحادية سيطرتها على الجسر القديم في اتجاه الموصل القديمة من الجنوب، ودخلت سوق القطانيين وصولاً إلى السرجخانة التي انقسمت مهمة السيطرة عليها بين جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية.

"الديار" قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إن نصف مليون نازح سوري تقريباً عادوا إلى ديارهم هذا العام بينهم 440 ألفا من الداخل بينما عاد أكثر من 31 ألفا من دول الجوار. وأضافت أن معظمهم عادوا إلى حلب وحماة وحمص ودمشق بدافع من قناعتهم بحدوث تحسن أمني في أجزاء من البلاد.

"الديار" كشفت الأمم المتحدة، إن عدد ضحايا مرض الكوليرا في اليمن، ارتفع إلى 1500 حالة وفاة، مع اتساع الرقعة الجغرافية للوباء إلى 21 محافظة يمنية من أصل 22. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة صنعاء، لممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، نيفيو زاغاريا، والقائم بأعمال ممثل "يونيسف"، شيرن فارقي.

"الديار" تباينت الأنباء في شأن الكشف عن مخطط لتنظيم "داعش" يهدف إلى شن هجمات على مدينة كركوك، إذ أعلنت شرطة محافظة كركوك ومديرية مكافحة الإرهاب عن مخطط للتنظيم لشن هجمات على المدينة، فيما نفت قيادة قوات "البيشمركة" في المحافظة صحة هذه الأنباء. وقالت الشرطة في بيان إن مخطط داعش "ينقسم إلى ثلاث مراحل، تقضي الأولى بأن يكون هناك تسلل لعناصر التنظيم باتجاه منطقة شاي التابعة لقضاء داقوق، ويتراوح عددهم بين 50 إلى 60 مسلحاً، وسيكون خط سيرهم بمحاذاة خط الطاقة الكهربائية مروراً بحقول جمبور، وصولاً إلى مشارف مدينة كركوك من اتجاه ناحية ليلان.