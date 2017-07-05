لبنان الحر

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة إفرام.

صوت لبنان

أشار النائب فادي كرم إلى أن الجيش اللبناني يعتبر من الجيوش المهمة في موضوع مكافحة الإرهاب وأكد أن مسألة الأمن لا نقاش فيها.

radio orient

استقبل وزير العمل محمد كبارة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأستاذ روجيه نسناس وعرض معه القضايا العامة.

اذاعة النور

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان سفيرة سريلانكا في لبنان السيدة ويجراتني مانديس حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب وزير خارجية كازاخستان السيد عقلبيك كمالاينوف في قصر بعبدا.