النهار/ ابراهيم بيرم

سأل عن الغاية من تفجير قضية إعادة النازحين السوريين في هذا الوقت؟ ولفت إلى أن أكثر من طرف ساهم في إبراز ملف هذه القضية ودفعها إلى حيّز الضوء وأعطاها المدى الواسع من النقاش وأبرزها:

الكلام الذي أطلقه الكاردينال الراعي نهاية الأسبوع المنصرم وتناول فيه مسألة النازحين السوريين.

عملية دهم الجيش مخيماً للنازحين في محيط عرسال بعدما تبيّن وجود انتحاريين وأسلحة في هذا المخيم.

ورود معلومات من تركيا والأردن تفيد بأن جهوداً بذلتها سلطات البلدين مع جهات خارجية ومع الحكومة السورية لإعادة نحو نصف مليون نازح إلى بلادهم.

النهار/ وجدي العريضي

رأى أن عمليات التقارب بين القيادات اللبنانية المتخاصمة حتى العظم منذ سنوات طويلة جارية على قدم وساق ومن شأن ذلك أن يؤثر إيجاباً على تحصين الوضع الداخلي، لافتاً إلى أن الأمور في طريقها إلى الحلحلة بين بيت الوسط والمختارة.

الجمهورية/ طوني عيسى

أشار إلى أن لبنان يقضي دوره في إنهاء داعش ومن هذه الزاوية يبدو الحرص الدولي الأميركي تحديداً على دور لبنان، فالمطلوب بقاء لبنان تحت الحماية حتى انتهاء النزاع في الشرق الأوسط. وهناك من يعتقد أن لبنان سيحصد ثمار هذا الدعم سياسياً واقتصادياً ومالياً. وقال لا يمكن القبول بالتفلّت الحاصل في ملف النازحين على مختلف المستويات.

الديار/ هيام عيد

رأت أن العهد والحكومة أمام اختبار الإنتاجية أو تصريف الأعمال، معتبرة أن مرحلة القضاء على داعش باتت في لحظاتها الأخيرة، داعية إلى ضرورة التنبه من مخطّطات أعداء لبنان لتحويل ساحته مساحة لتنفيس الاحتقان في المنطقة.

الديار/ ميشال نصر

سأل عما إذا نجحت حركة حماس في تحقيق هدفها بالإيقاع بالإرهابي خالد السيد؟ ونقل عن أوساط لبنانية قولها إن ما حصل من محاولة لحماس لتقديم أوراق اعتمادها لدى الدولة اللبنانية لن ينجح في إحداث خرق في القرار اللبناني الرسمي بعدم استقبال أي من كوادرها على الأراضي اللبنانية نظراً للأخطار الكبيرة التي قد تترتب عن هكذا خطوة.

المستقبل/ وسام سعادة

تمنى لو أنه حصل التداعي بين اللبنانيين لضبط اختلافاتهم وخلافاتهم لاقتراح مبادرة لبنانية للحل في سوريا، أو أي دور للبنان في العملية السياسية السورية. ودعا إلى العودة عن الاستقالة السياسية للبنان تكون بأن يجد البلد، رسمياً، ما يطرحه المشروع اللبناني، كخارطة طريق لبنانية للتسوية السورية.