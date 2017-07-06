"مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية": تناول المقايضة التي أدت إلى تبين وزارة الدفاع الأميركية استراتيجيتها الراهنة وأوجزها بأنها عبارة عن إدارة المخاطر وإنتهاز الفرص في البعدين المهلوم والمجهول، وفي نفس الوقت التعايش مع سقف الميزانية السنوية التي أقرها الكونغرس.

"معهد كاتو": رأى أن الحرب على الإرهاب فشلت وحث صناع القرار على الإقرار أنه بالرغم من صوابية المخاوف من الإرهاب، فأنه لا يمثل سوى تهديد أمني متواضع للأراضي الأميركية. والإقلاع عن سياسة التدخل العسكري وإعادة تشكيل الدول في سياق الحرب على الإرهاب وقال أنه يتعين على الولايات المتحدة حث شركاتها على مواجهة المجموعات الإرهابية خارج أراضيهم.

"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى": قال إن أزمة دول الخليج مع قطر تشكل تحدياً للولايات المتحدة: إن من الصعب فهم الكيفية التي تمت بموجبها صياغة قائمة المطالب والتوصل إلى حل بدل من تقويض كامل للدبلوماسية. ولا تدعو لتغيير النظام في قطر بل تغيير سياساتها. وحذر من استدراج الولايات المتحدة بفعل ضغوط متجددة عن السعودية والإمارات للتخلي عن قاعدة العديد الجوية في قطر، داعياً واشنطن لإجراء بعض المحادثات القاسية وبسرعة مع جميع حلفائها الخليجيين. وتنال المعهد أيضاً الهجمات الصاروخية الإيرانية على مواقع "داعش" في محيط دير الزور السورية وأعتبر أنها رسالة ثنائية واضحة إلى السعودية وأميركا ورسالة ردع أرادتها القيادة الإيرانية فضلاً عن اختيار أحد تصاميم الصواريخ المحلية الأكثر حداثة في عمليات حية. وشكك بفعالية الصواريخ الإيرانية مستنداً في ذلك إلى تقارير إسرائيلية.