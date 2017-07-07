لبنان الحر

أشار وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى “تحويل نقابة المحررين إلى نقابة لكل الإعلاميين، مع الحفاظ على اسمها نقابة المحررين".

صوت لبنان

راى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ان موقف النائب وليد جنبلاط من ملف النفايات صحيح، ونطالب وزير البيئة بحسم الأمر في الحكومة ونقل النفايات الى الكوستابراڤا مؤقتاً لأن الوضع لا يطاق.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في “بيت الوسط” المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية خوان كلوس ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون.

اذاعة النور

استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله النائب السابق الحاج حسن حب الله بحضور معاونه عطاالله حمود، وفداً قيادياً من الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة مسؤول الجبهة في لبنان أبو الكفاح غازي دبور وعضوي القيادة مروان البشير وسليمان عبد الهادي.

صوت المدى

وقّع مستشار وزير العدل للشؤون القضائية ومستشار لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب القاضي الدكتور طانوس يوسف السغبيني كتابه "التدقيق في الاجراءات الجزائية" برعاية وحضور وزير العدل سليم جريصاتي في بيت المحامي في بيروت.