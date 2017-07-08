لبنان الحر

أوضحت رئيسة ديوان أهل القلم الدكتورة سلوى الأمين أنها لمست في وزارة الصحة شيئاً مختلفاً، ورأت أناساً مستعدين لتيسير شؤون المواطنين.

صوت لبنان

انتخب "المَجْمَعُ الثقافيّ العربيّ" المحامي الدكتور كميل فنيانوس أميناً عاماً بالاجماع لمدة ثلاث سنوات، خلال مؤتمر المجمع، مع مجلس أمناء جديد.

radio orient

ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الاجتماع التنسيقي ما بين المحافظة والأجهزة الأمنية ولجنة مهرجانات بعلبك الدولية وبلدية بعلبك، بحضور رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دي فريج.

اذاعة النور

تحدث نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع الشباب الجامعي، بدعوة من التعبئة التربوية لإطلاق برنامج صيف بعنوان "هويتي أصالتي"، فقال إن النازحين السوريين في لبنان يعيشون المشاكل والتعقيدات الكثيرة، ولا يظنن أحد أن النازحين يعيشون حياة طبيعية في لبنان أبداً.

صوت المدى

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار لقاء مع رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في حضور أعضاء الهيئات، وخُصّص اللقاء لمناقشة الإجراءات الضريبية المنوي إقرارها، وكلفة سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تغطية تمويلها والأعباء التي ستتركها على المؤسسات والمواطنين.