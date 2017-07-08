"الحياة" تُختتم اليوم قمّة مجموعة العشرين في هامبورغ بعدما ساهمت مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تباعد أميركي – أوروبي إثر قراره الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ ونزوعه إلى حمايته من التجارة الدولية. شهدت هامبورغ احتجاجات عنيفة لمناهضين للعولمة أحرقوا خلالها نحو 12 سيارة وحواجز طرق وحاويات قمامة وألواحاً خشبية.

"الحياة" أعلنت الحكومة الهولندية أن نائب رئيس الوزراء التركي طغرل توركيش ليس موضع ترحيب في هولندا.

"الحياة" قال ثلاثة مسؤولين أميركيين أمس، خلال القمّة التي جمعت الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنّ الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق على وقف النار في جنوبي غربي سوريا. مصادر أميركية في واشنطن قالت إنّ الاتفاق مبني على ركيزتين الأولى أنه يبقى الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، والثانية أنه يبعد إيران من المناطق الحدودية ويشمل العمل مع موسكو لإنشاء مناطق آمنة.

"الجمهورية" طلب البرلمان الأوروبي مجدداً أمس، تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي.

"النهار" أورد موقع "الدايلي بيست" الإخباري الأميركي أن معلوماته تشير إلى موافقة إدارة الرئيس دونالد ترامب على بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة ونشر موسكو شرطتها في مناطق خفض التصعيد، كلّ ذلك ثمناً لإنهاء تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا.

"الحياة" انهارت محادثات إعادة توحيد جزية قبرص المقصّمة عرقياً منذ عام 1974 بعد أسبوع من انطلاقتها في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.