"النهار" اعتبرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر أمس، أن رفض قطر اللائحة التي تضمّنت 13 مطلباً لرفع العقوبات عنها يعكس مدى ارتباطها بالتّنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة.

رفضت قطر تهديدات دول المقاطعة الأربع ورأى مسؤولون في وزارة الخارجية القطرية أن مطالب هذه الدول تمثّل تشهيراً يتنافى مع الأسس المستقرّة للعلاقات بين الدول.

"النهار" أفاد ضابط عراقي أن هجوماً معاكساً لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عند الطريق الشمالي للمدينة القديمة في الموصل اضطر الجيش العراقي إلى التراجع نحو 75 متراً إلى الخلف.

"الشرق الأوسط" أفاد تقرير أصدره التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الجمعة بأن ما لا يقل عن 600 مدني قُتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة في 2014.

"الشرق الأوسط" قال رئيس فريق تحقيق دولي إنه يهدف إلى إصدار تقرير بشأن المسؤول عن هجوم مميت بغاز السارين في خان شيخون غرب سوريا خلال شهر نيسان.

"الحياة" نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن خسائر الجيش المصري كانت 23 قتيلاً وأكثر من 30 مصاباً سقطوا في الهجوم الذي يُعتبر الأكبر منذ هجمات الشيخ زويد في تموز من العام 2015. وأظهرت تفاصيل الهجوم أنه كان يهدف إلى إخلاء المنطقة من الوجود العسكري واحتلالها ورفع علم داعش.