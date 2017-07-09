لبنان الحر

دعا وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري إلى وضع خطة اقتصادية متكاملة للمزارعين معتبراً أنه لا يمكن العيش في هذا البلد إلا عبر الصناعة والعمل على توسيعها.

صوت لبنان

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الكلمة الفصل في عودة النازحين السوريين تعود للحكومة اللبنانية فقط لا غير.

radio orient

استقبل وزير الإتصالات جمال الجراح نقيب تجار وشركات الإتصالات في لبنان علي فتوني وثم عرض لعمل القطاع والإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد.

اذاعة النور

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك وقوف الحركة ودعمها للجيش والقوى الأمنية اللبنانية في حربهم الإستباقية ضد الإرهاب.

صوت المدى

شدد قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال فرانشيسكو أولاً على التزام اليونيفيل بتطبيق القرار 1701 ومساندة السكان المحليين وأبناء المنطقة.