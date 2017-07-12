الجمهورية 5/7/2017

الذهب يستفيد من "صاروخ" كوريا الشمالية

اتجه المستثمرون في الأسواق العالمية يوم أمس، نحو الملاذات الآمنة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً، سقط في المياه الإقليمية. وساهم ذلك في ارتفاع أسعار المعدن الأصفر. وأغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية منخفضاً في ختم تعاملات يوم الثلثاء فيما كانت السوق تترقب إعلاناً مهماً من كوريا الشمالية. وبعد الإغلاق قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخاً باليستياً عابراً للقارات وإنها قادرة على ضرب أيّ مكان في العالم. كما وتراجع النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلثاء بعد أن سجّل موجة صعود استمرت على مدى ثمانية أيام وسط دلائل على أنّ الزيادة المستمرة في إنتاج الخام في الولايات المتحدة تفقد زخمها. ونزل مزيج برنت 0.3 في المئة إلى 49.55 دولاراً للبرميل.

الحياة 5/7/2017

"دور الوقف في تحصين القطاع المالي"

ركز معظم الدراسات التي تناولت مسيرة الوقف التاريخية، على الجوانب الخيرية والإنسانية فقط، لم لكن تتطرق إلى الدور الكبير لوقف الأموال في معالجة ظواهر مالية سلبية مثل التضخم وغلاء الأسعار واختفاء السلع وضعف القدرة التشغيلية للمؤسسات. وفي ظل التعقيد الذي تشهده أسواق المال العالمية اليوم، تبرز أهمية وقف الأموال على وجه التحديد، لأنها تساعد في ضبط قوانين القطاع المالي وحماية الأسواق من الأزمات والحفاظ على التوازن بين حجم المال المتداول وكمية السلع المطروحة في مقابله، هذا التوازن الذي يتفق المنظرون الاقتصاديون على أهمية في تنشيط حركة الاقتصاد العالمي وتعزيز إنتاجيته وحمايته من الأزمات، كان أول ميزة، أما الميزة للوقف أنه يوفر السيولة للقروض لمن يريد أن يبدأ مشروعه الخاص من دون فائدة، والميزة الثالثة للوقف النقدي والتي تضاف إلى دوره في الحد من التضخم وندرة المنتجات، فهي أنه يساهم في إنشاء الوقف الجماعي، أي المشاريع الوقفية ذات الملكية الجماعية التي يتشارك فيها عدد كبير من الناس بنسب متفاوتة من رؤوس الأموال. فيما الميزة الرابعة هي أن الوقف النقدي يتيح فرصة مساهمة الجمهور في شكل أوسع مما هو متاح في الوقف العيني، أو الأصول باهظة الثمن، وليس الجميع قادر على امتلاكها وإيقافها. والميزة الخامسة هي أنه يخفف من أعباء الدولة بخاصة في ظلّ التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية.

الشرق الأوسط 6/7/2017

تجارة معلومات مستخدمي الإنترنت تدر 151 مليار دولار في 2017

كثر الحديث عن موضوع بيع البيانات، أو ما يطلق عليه اصطلاح "البيانات الضخمة" (big data) والمقصود بها كميات المعلومات الشخصية والمهنية الكبيرة للغاية التي يمكان تحليلها للكشف عن الأنماط والاتجاهات والمجموعات والأحوال المتعلقة بسلوك الإنسان وتفاعلاته. وتحظى 4 شركات بنحو 90 في المائة من كنز المعلومات وهي غوغل وفيسبوك وآبل وأمازون بحسب تقرير لمؤسسة داتا إنترناشيونال. وتوقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة " إنترناشيونال داتا المتخصصة بخدمات الأبحاث والاستشارات أن تصل الإيرادات العالمية للبيانات الضخمة وتحليلات الأعمال المبنية على تلك البيانات إلى 151 مليار دولار في عام 2017 بزيادة نسبتها 12.4 في المائة عن عام 2016 وسيبلغ معدل النمو السنوي المركب لشراء الأجهزة والبرامج والخدمات الخاصة بالبيانات الكبيرة وتحليلات الأعمال المتعلقة بها لأغراض تجارية نحو 11.9 في المائة في عام 2020. وتشير التقارير عينها إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ستكون أكبر سوق للبيانات الضخمة إذ من المتوقع أن يصل إنفاقها إلى 78.8 مليار دولار هذا العام، أما ثاني أكبر منطقة فهي دول غرب أوروبا بإنفاق قدره 34.1 مليار دولار، تليها آسيا الباسفيك باستثناء اليابان بقيمة 13.6 مليار دولار. عربياً بلغت إيرادات البيانات والتحليلات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو 1.8 مليار دولار في عام 2016.

7/7/2017

روسيا تسعى نحو الاقتصاد الرقمي لمواكبة التطور العالمي

في اجتماع بالكرملين أمس، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع "المجلس الرئاسي للتطور الاستراتيجي والمشروعات ذات الأولوية"، مسألة التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وأقر المجلس "مسودة برنامج التحول، التي قال بوتين إنها ستسمح لروسيا بتحقيق "قفزة نحو المستقبل". ووصف الرئيس الروسي مشروع تطوير الاقتصاد الرقمي بالحدث التاريخي المهم الذي لا يقل أهمية وقيمة عن أحداث تاريخية عملاقة، شكلت نقلة نوعية في الاقتصاد، مثل مدّ شبكات السكك الحديدية في روسيا في القرن التاسع عشر، ومد الشبكات الكهربائية في كل المدن والقرى الروسية منتصف القرن العشرين. وحسب خطة العمل في مشروع التحول نحو الاقتصاد الرقمي حتى عام 2025، يجب أن يصبح بوسع 97 في المائة من المواطنين الروس استخدام الإنترنت بسرعة "100 م ب – ثا". ومع حلول العام ذاته يجب أن تتوفر شبكات "G5" في المدن والمناطق السكنية التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة. وستبلغ تكلفة تنفيذ خطة التحول إلى الاقتصاد الرقمي نحو 100 مليار روبل سنوياً، وفق ما يرى وزير الاتصالات الروسي.

7/7/2017

"أمازون" تخطط لمخازن عملاقة تحت البحر

كشفت شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية عن خطط لإنشاء مستودعات عملاقة لخزن بضائعها تحت مياه البحر. ويأتي المخطط بعد تقديمها عدداً من براءات الاختراع لإنشاء مستودعات جوية لبضائعها يمكن شحنها بطائرات "درون" ذاتية القيادة لتوزيعها على الزبائن. وسيمكن إنشاء المستودعات على مساحات عملاقة تصل إلى مليون متر مربع أو أكثر. وقالت الشركة في تفاصيل مخططها إن البضائع يمكن إنزالها في المستودعات المائية بواسطة المظلات أو شاحنات النقل أو الأحزمة الأوتوماتيكية الناقلة للبضائع. ويمكن صف البضائع على الرفوف تحت الماء وفق درجة عومها حيث تصطف الأنواع الأثقل في الأرف السفلية بينما تصطف الخفيفة في الأرف العلوية. وتتزود كل علبة بضاعة بأسطوانة صغيرة معبأة بالغاز لتسهيل نفخ بالون فيها حال وصول إشارات إلى مستشعرات إلكترونية لدى وصول طلب بشحن البضاعة إلى الزبائن. وهذا ما يؤدي إلى طفو البضاعة وعومها وبالتالي تسهيل التقاطها ونقلها بواسطة أسطول من "الدرون".