لبنان الحر

التقى رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل في البيت المركزي في الصيفي وفد أطباء أستراليين من أصل لبناني بحضور رؤساء الندوات الطبية في الحزب.

صوت لبنان

دعا وزير الاقتصاد رائد خوري الجميع وتماشياً مع مشاورات بعبدا لإعلان "مرحلة النهوض الاقتصادي"، مشدّداً على ضرورة وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم وإطلاق رزمة مشاريع اقتصادية وخلق فرص عمل.

radio orient

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي في حفل تخرّج طلاب مؤسسة "الأب روبرتس" للراهبات الشويريات الباسيليات "أن لا فرق بيننا وبين من لديه إعاقة سمعية فالجميع متشابهون كثيراً إلّا أن هناك تفاصيل بسيطة تميّز شخصاً عن الآخر فقط".

اذاعة النور

استقبل نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وفداً إيرانياً من علماء السنة والشيعة في محافظة خراسان الشمالية، عبّر عن اعتزازه بـ"جهاد حزب الله وعمله المضيء في ساحة العمل".

صوت المدى

في إطار المؤتمر العالمي للنفط الـ22 المنعقد في إسطنبول، عقد وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه الهندي، القطري والجزائري، ومع عدد من رؤساء مجالس إدارة كبريات شركات النفط العالمية.