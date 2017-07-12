"الشرق الأوسط" أعلن الجيش الأميركي، أمس، إجراء تجربة ناجحة في ألاسكا لنظام اعتراض الصواريخ في القضاء.

"الشرق الأوسط" أكّد مسؤولون أميركيون أمس أن جميع العسكريين البالغ عددهم 16 على متن طائرة عسكرية تابعة لمشاة البحريه لقوا حتفهم بعد تحطّم الطائرة في منطقة ريفيّة في ولاية ميسيسبي.

"الحياة" أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أن حكومته أقرّت شراء 8 مقاتلات متطوّرة من كوريا الجنوبية كلفتها 258 مليون دولار.

"الحياة" أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن موسكو غاضبة لعدم توصّل واشنطن إلى حلّ بعد، لأزمة عقار محجوز تابع للبعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة وهدَّد بإجراءات انتقامية.

"الحياة" أعلن الجيش التركي مقتل 11 من مسلّحي "حزب العمال الكردستاني" في غارات شنّتها مقاتلاته على منطقتين في جنوب شرقي تركيا.

"الحياة" أعلن مكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) اعتقال جندي أميركي في هاواي بتهمة تقديم دعم مادي لـ"داعش".

"الحياة" قُتل ستة من زوّار معبد في إقليم كشمير.

"الحياة" بدأ الحلف الأطلسي في بلغاريا مناورات ضخمة في شرق أوروبا يتشارك فيها 25 ألف جندي من أكثر من 20 دولة حليفة وشريكة.