الوكالة الوطنية للإعلام

خوري: لخطة اقتصادية واضحة المعالم

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في انطلاق المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البيال، عن "إجراءات جديدة ستساهم في تعزيز وتنمية قدرات الشركات".

وكالة أنباء الإمارات - وام

سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بترقية 248 من ضباط وضباط صف وأفراد شرطة الشارقة

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بترقية 248 من ضباط وضباط صف وأفراد شرطة الشارقة من المواطنين العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة.

وكالة أنباء رويترز

السيسي يتعهد مجددا بتقديم قتلة الطالب الإيطالي ريجيني إلى العدالة

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكّد مجدداً التزام مصر الكامل بالعمل على كشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة العام الماضي وتقديم قتلته إلى العدالة.

وكالة فرنس برس

ترامب في باريس الجمعة وماكرون يراهن على اقامة علاقة سياسية مميزة معه

بعد شهر ونصف شهر من استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني في 14 تموز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مراهناً على التمكن من إقامة علاقة سياسية مميّزة معه رغم التقلبات المعروفة لساكن البيت الأبيض.

وكالة أنباء شينخوا

حاملة طائرات لياونينع تغادر هونج كونج بعد زيارة استمرت 5 ايام

غادرت أول حاملة طائرات صينية، لياونينغ، بعد اختتام زيارة استمرت لمدة خمسة أيام منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

مسؤول روسي: لا يوجد بديل عن الاتفاق النووي

قال مساعد وزير الخارجية الروسي 'سيرغي ربابكوف' إن موسكو وكافة الأطراف التي شاركت في المفاوضات النووية بذلت جهدها لإقناع أميركا بأنه لا يوجد بديل عن 'خطة العمل المشترك الشاملة' (الاتفاق النووي)؛ وأن هذا الاتفاق جاء لمصلحة إيران والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.