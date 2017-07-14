لبنان الحر

طالب الوزير جبران باسيل بتفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليكون مكان االحوار والتفاعل الاقتصادي اللبناني وأساس تحقيق كل هذه الأمور هو الاستقرار الأمني وهذا مؤمّن.

صوت لبنان

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

radio orient

أكد الوزير نهاد المشنوق أن الإجراءات التي اتخذت سياسياً وأمنياً خفّضت نسبة إطلاق النار ابتهاجاً.

اذاعة النور

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد الشامسي وجرى البحث في الأوضاع اللبنانية العربية.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار.