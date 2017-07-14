"النهار" أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جدول أعمال لقائه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية في 7 تموز الجاري شملت المزاعم عن التدخل الروسي في انتخابات البيت الأبيض.

"النهار" نشر العضو الديموقراطي في مجلس النواب الأميركي براد شيرمان في موقع "تويتر" نسخة من طلبه عزل الرئيس ترامب، فيما سارع الناطق باسم البيت الأبيض إلى التنديد بالخطوة، واصفاً إياها بأنها سخيفة تماماً والأسوأ في الألاعيب السياسية.

"النهار" في برلين كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في محاضرة ألقاها في مقر "صندوق كوربر" أن روسيا متمسكة بحق الشعب السوري في تقرير مصيره. وقال: "لا نريد إطلاقاً أن يتكرر (في سوريا) ما حصل في العراق".

"النهار" شبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصدي الشعب للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز من العام الماضي بانتصار الجيش العثماني على تحالف القوات الغازية في معركة جناق قلعة عام 1915 أو ما يعرف بمعركة غاليبولي.

"الشرق" بحث مجلس النواب الأميركي الخميس نسخة جديدة من العقوبات المشددة ضد إيران وروسيا لتمريرها ضمن قانون يشهد جدلاً بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي منذ نحو شهر.

"الشرق" سجلت إيران رقماً قياسياً عالمياً جديداً ليس في الرياضة كما تعود العالم أن يسمعه بل في تنفيذ أحكام الإعدام حيث وصل إلى حالة إعدام واحدة كل أربع ساعات. وأعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن سلطات القضاء في طهران نفذت 56 حكماً بالإعدام منذ أول شهر حزيران الجاري.

"الأنوار" قال الجيش التركي أمس إن أنقرة أرسلت سفينتين وغواصة لمراقبة سفينة حفر في شرق البحر المتوسط، في تحرك من المرجح أن يؤجج التوتر مع قبرص بعد فشل محادثات إعادة التوحيد الأسبوع الماضي.

"الأنوار" قال مصدر عسكري كبير ومسؤول محلي إن 12 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين في تفجير انتحاري في بلدة صغيرة بشمال الكاميرون قرب الحدود مع نيجيريا.

"الأنوار" قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين قتلوا مسؤولاً كبيراً فيها وثلاثة من أفرادها كانوا يحرسونه في مدينة كويتا أمس في هجوم أعلنت حركة طالبان الباكستانية وتنظيم داعش المسؤولية عنه.