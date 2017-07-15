لبنان الحر

لفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني في تصريح له خلال افتتاح قسم من مستشفى راشيا الحكومي في البقاع الغربي إلى أنه "بتكليف من رئيس الحكومة سعد الحريري ترأس اجتماع المناطق التي عقدت في السراي الحكومي وكان في صدارة المشاكل على امتداد الوطن مشكلة الصرف الصحي والتلوث، وأنتم خير من يعاني منها مع الكارثة البيئية الكبيرة المتمثلة بتلوث نهر الليطاني في البقاع".

صوت لبنان

أكد الوزير السابق زياد بارود أن "الاعتمادات للانتخابات الفرعية يجب أن تكون مرصودة ببساطة لأننا نقوم بانتخابات لمقعد واحد"، مشيراً الى أن "موجب إجراء الانتخابات دستوري ويجب أن يكون لديها اعتمادات مرصودة لهذا الأمر".

radio orient

أكد القيادي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش أنه "لا خوف في تيار "المستقبل" من إجراء الانتخابات الفرعية خاصة في طرابلس، مؤكداً أن "الانتخابات يحب أن تتم حسب الدستور".

اذاعة النور

شددت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين على أننا "ضد إلغاء آلية التعيينات ومستعدون لمناقشة أي فكرة يتم تقديمها لتطوير هذه الآلية".

وأوضحت عز الدين أن "رأسنا ليس في التراب، نحن نعلم أن هناك محاصصة مذهبية وطائفية تتخطى الآلية في بعض الأحيان في مجلس الخدمة المدنية لكن هذا لا يعني أن نتخلى عنها لأنها تؤمن الحد الأدنى المطلوب من الكفاءة".

صوت المدى

أشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا إلى أنه "في لبنان عند بناء أي جسر يجب البحث في موضوع الصيانة، ونحن نرى ما يحصل في نفق طريق المطار، وعليه تم الاتفاق بشكل نهائي على شكل جسر جل الديب."