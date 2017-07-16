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عطلة أسبوع حارة تقريبا، لكنها تفسح في المجال أمام اللبنانيين لقضاء وقت ممتع، فيما ينهمك أهل السياسة في الاستعداد للاسبوع التشريعي يومي الثلاثاء والأربعاء في جلسات تبوب السلسلة جدول الأعمال فيها، وتفرض استنفارا للكتل النيابية يوم الاثنين على قاعدة التوافق الذي تم بين رئيسي مجلس النواب والوزراء.

المنار

في الملفات الضاغطة كسلسلة الرتب والرواتب، كلام متفائل لرئيس مجلس النواب بقرب الاقرار. الأجواء أكثر من ايجابية، أكد الرئيس نبيه بري، والسلسلة حق اتفقت مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن نسير به معا، مع الاختلاف في نظرته المتخوفة من ان تكون السلسلة عبئا على الخزينة.

nbn

يقفل الأسبوع، بعكس بداياته، على ايجابية وتفاؤل باقتراب بعض الاستحقاقات التي تعني الناس في أمورهم الحياتية من التحقق. وإذا كان تحققها يحتاج إلى إقرار، فإن ما أوحى به اليوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أشاع إقرارا أوليا لها، بانتظار مطرقة الأسبوع المقبل التشريعية.

mtv

معركتان يترقبهما اللبنانيون في الأسبوع الطالع، أولها في المجلس النيابي عنوانها الموازنة والسلسلة، قسم يريد فصلهما عن بعضهما البعض لتسهيل إقرار الموازنة، وقسم يرفض معتبرا الخطوة غير دستورية. لكن الفريقين يتوافقان على ان حمل الموازنة وحده ثقيل ومسار خلاف، اذ لم تبت بعد قضية الحساب ومصادر التمويل فكيف اذا قرنت بالسلسلة وبانصاف المتقاعدين.

NTV

السلسلة إلى ساحة النجمة، والشباب إلى سلسلة لبنان الشرقية، عنوانان يطبعان الأسبوع المقبل، لكن كليهما خاضع للتجاذب السياسي والنقدي.

المستقبل

في حين يتوزع اللبنانيون بين قراهم شمالا وجنوبا وبقاعا، وبين الجبال والشواطىء، هربا من حرارة طقس تموز المرتفعة، ترتفع حرارة ملف جرود بلدة عرسال في ضوء ما تشهده من تطورات ميدانية.

OTV

قبل 48 ساعة من الجلسة التشريعية، لم تتضح حتى اللحظة صورة مسار سلسلسة الرتب والرواتب. فصحيح أن السلسلة هي بند أول على جدول الأعمال، وصحيح كذلك أن المواقف المعلنة للكتل السياسية منها تنحو في اتجاه الايجابية، إلا ان عدم حسم حقوق المتقاعدين وسقف السلسلة والتمويل، في انتظار مشاورات اجتماع الاثنين، يبقي حيزا للتحفظ في التفاؤل، في انتظار ترجمة الارادة السياسية تحت قبة البرلمان في يوم الجلسة.

LBC

انفجرت من جديد قضية وفاة فرح القصاب التي توفيت في مستشفى الدكتور نادر صعب. فبعد شهر ونصف شهر تماما على الحادثة، وبعد شهر على لجنة تحقيق نقابة الأطباء، وبعد قرار قاضي العجلة بعدم التداول الإعلامي في القضية، جرى تسريب صفحة وصفحة ثانية من ثلاثة سطور على أنهما التقرير، وغير ممهورتين بختم نقيب الأطباء وأعضاء لجنة التحقيق.

الميادين

قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود إنه لا يمكن التعويل على أحد في هذا العالم إلا على أمثال الشهداء الجبارين الثلاثة، الذين نفذوا عملية إطلاق نار على عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

الجزيرة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وبحث الجانبان آخر تطورات الأزمة الخليجية والجهود الرامية لحلها من خلال الحوار وفي إطار وساطة دولة الكويت.

العربية

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن أمل تركيا في حل للأزمة القطرية على المدى المتوسط، من خلال تأكيد الحقوق وكذلك الأخطاء بطريقة موضوعية.