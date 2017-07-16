لبنان الحر

الرئيس نبيه بري أكد أن الانتخابات في موعدها اكانت فرعية أو عادية وعلاقتي ممتازة بالرئيس عون ولن أجيب عن علاقتي بالوزير باسيل.

صوت لبنان

غرد النائب وليد جنبلاط حول السلسلة قائلا: لا للزودات العشوائية في السلسلة والتي تتجاوز السقف المتفق عليه كي لا نعرّض الاستقرار النقدي للخطر.

radio orient

في اطار جولتها على الفاعليات الروحية في مدينة صيدا زارت النائب بهية الحريري مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في مقر الافتاء الجعفري في محلة البوابة الفوقا .

اذاعة النور

كشف نائب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم عن قرار اممي بعدم عودة النازحين في لبنان الى سوريا في هذه المرحلة، من اجل استخدام هذا الملف في اتخاذ بعض القرارات ضد النظام السوري.

صوت المدى

اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا الى انه "في لبنان عند بناء اي جسر يجب البحث في موضوع الصيانة، ونحن نرى ما يحصل في نفق طريق المطار، وعليه تم الاتفاق بشكل نهائي على شكل جسر جل الديب."