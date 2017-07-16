"الحياة" برزت ملامح "فضيحة قرصنة" قد تضيف عناصر توتر جديدة إلى العلاقات بين واشنطن وموسكو. وكشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية تفاصيل عن اختراق البريد الإلكتروني لمسؤول أميركي مختصّ بالشأن الروسي وصف بأنه "شخصية بارزة في المخابرات". وأجرت الصحيفة تحقيقاً استند إلى معطيات نشرتها مجلة "فورين بوليسي" الأميركية التي تحدثت عن اختراق قراصنة البريد الإلكتروني لـ "أبرز مختصّ بالشأن الروسي" من دون أن تكشف اسمه.

"الحياة" بدأت تركيا نشاطات إحياء الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة، بقرار حكومي جديد تحت سلطة الطوارئ لطرد مزيد من موظفي الدولة، للاشتباه في تعاونهم مع جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة. وفصلت السلطات 7348 موظفاً في مؤسسات الدولة، وطردت 9 آلاف طالب من جامعاتهم، وسحبت أوسمة وميداليات كانت مُنحت لرموز تلك الجماعة، بينهم أشهر لاعب كرة قدم في تركيا هاكان شوكر. في المقابل، أُعيد 300 موظف إلى اعمالهم.

"الحياة" أمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يتواصل الحوار مع نظيره الأميركي ترامب بعد لقائهما خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية هذا الشهر. وقال خلال اجتماع مع عمال بمنجم ليبيدنسكي في إقليم بيلغورود: "إذا استمر الحوار بمعنى إنساني هناك فرصة بأن يتطور أكثر". وأشاد بوتين مجدداً بقدرة ترامب "على الاستماع". وقال: "يتفاعل الرئيس الأميركي جيداً مع الحوار حتى لم يعجبه أو يعارض مضمونه، وكذلك مع منطق محاوره".