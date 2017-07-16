"الحياة" احتفل العراق أمس بتحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" بعرض عسكري في بغداد، شاركت فيه مركبات عسكرية من الجيش والشرطة و "الحشد الشعبي"، فيما حلّقت طائرات فوق العرض. وحضر الاحتفال رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد خمسة أيام على إعلانه من الموصل تحقيق الانتصار على "داعش" الذي سيطر على المدينة لثلاثة أعوام.

"الحياة" وصل مساء أمس إلى جدة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في إطار الجولة التي يقوم بها في المنطقة لبحث أزمة قطر مع المسؤولين فيها. وكان في استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وكان زار الدوحة أمس في بداية جولته التي تشمل قطر والسعودية والإمارات. وقالت مصادر فرنسية إن باريس تسعى إلى المساهمة في جهود الوساطة التي تقودها الكويت لحل الأزمة بين قطر وأربع دول عربية.

"الحياة" استنفرت السلطات المصرية أمس لتطويق تداعيات حادثي إطلاق النار على حاجز أمني في البدرشين، القريبة من منطقة أهرامات الجيزة (جنوب القاهرة)، وطعن سياح في منتجع الغردقة السياحي في محافظة البحر الأحمر، فبالتزامن مع فتح السلطات تحقيقات موسعة في الحادثين اتخذت السلطات الأمنية سلسلة من الإجراءات الجديدة، وطاول التشديد الأمني المناطق الأثرية في صعيد مصر بعد المنتجعات الساحلية، فيما فرضت إجراءات رقابية مشددة على العاملين في المنتجعات السياحية، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان ما جرى عام 2005، في أعقاب تفجيرات شرم الشيخ (جنوب سيناء).