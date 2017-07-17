لبنان الحر

أكد وزير المالية علي حسن خليل أن سلسلة الرتب والرواتب ستقر الأسبوع المقبل بإرادة المخلصين، فلا سياسة من دون تأمين احتياجات الناس وتأمين مستلزمات أمنهم الاجتماعي والاقتصادي للعيش بعزة وكرامة.

صوت لبنان

أعلن النائب هادي حبيش عن أجواء إيجابية توحي بأن السلسلة ستقر في جلسة الثلاثاء، وشدد على ضرورة عدم تحميل الطبقات الفقيرة أية ضرائب أو رسوم لا قدرة لها على تحمّلها مؤكداً دعمه لمطالب المتقاعدين المحقة من عسكريين ومدنيين.

radio orient

برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بالأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، تم افتتاح طريق عام قرية القمامين في الضنية الذي يصلها بقرى وبلدات عكار.

اذاعة النور

شدد رئيس "المركز الوطني في الشمال" كمال الخير على "ضرورة إقرار السلسلة في الجلسة من دون مماطلة لأنها حق لأصحابها".

صوت المدى

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدد إيرادات الدولة والإنفاق فيها.