لبنان الحر

أكد الوزير نهاد المشنوق أن الأمور تحت السيطرة، وهناك تنسيق وتشاور دائم بين الجيش اللبناني والسلطة السياسية.

صوت لبنان

أكد الوزير السابق أشرف ريفي أننا مع السيادة الكاملة للبنان تحت راية الجيش اللبناني، وشدّد على أننا مقاتلون شرسون في مواجهة الإرهاب.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي النائب بهية الحريري، وجرى البحث في آخر التطورات الراهنة.

اذاعة النور

استقبل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش الوزيرين السابقين ألان حكيم وريمون عريجي، وتم البحث في الأوضاع العامة.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الاتصالات جمال الجراح، وتم البحث في الأوضاع العامة.