الحياة 12/7/2017

وكالة الطاقة: إذا ظلت الاستثمارات متدنية "مفاجأة غير سارة" تنتظر أسواق النفط في 2020

أعلنت مصادر أمس أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" ستورد كل متطلبات النفط الخام لزبائنها في الهند وجنوب شرقي آسيا في آب، إلى جانب أربعة زبائن في شمال آسيا، ما يوضح أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تسعى إلى الحفاظ على حصتها السوقية في آسيا وهي المنطقة التي تشهد أكبر نمو للطلب في العالم. وتخفض السعودية الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة للالتزام باتفاق خفوضات الإنتاج المبرم بين منظمة "أوبك" وعدد من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا. وأدت خفوضات "أوبك" إلى ارتفاع سعر خامات الشرق الأوسط الثقيلة التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت، ما دفع شركات التكرير في آسيا للبحث عن بدائل من روسيا وأفريقيا والولايات المتحدة. من جهة أخرى قال الأمين العام لـ "أوبك" محمد باركيندو إن على جميع منتجي النفط العالميين المساعدة في إحداث توازن في السوق، وذلك رداً على سؤال في شأن ما يجب على أوبك فعله لتخفف تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية. كما توقع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول "مفاجأة غير سارة" لسوق النفط قرب عام 2020 إذا ظلت الاستثمارات متدنية. وقال: نحن قلقون من أنه قد تكون هناك مفاجأة غير سارة بحلول 2020، وقد تواجه السوق صعوبات".

15/7/2017

وكالة الطاقة: تصدير الغاز المسال 650 بليون متر مكعب سنوياً نهاية 2022

كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة "في صدد امتلاك الطاقة الإنتاجية لتصبح ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم نهاية 2022 بعد أستراليا وقبل قطر". وأفادت الوكالة في تقريرها السنوي عن أسواق الغاز، بأن "طاقة التصدير العالمية للغاز المسال ستصل إلى 650 بليون متر مكعب سنوياً نهاية 2022 مقارنة بأقل من 452 بليون متر سنوياً في 2016". ولفت التقرير إلى أن "الولايات المتحدة ستكون في وضع يؤهلها لتحدي أستراليا وقطر على قيادة مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، نهاية فترة توقعاتنا". ولم تستبعد الوكالة، أن "ينمو إنتاج الغاز العالمي في شكل أسرع عن النفط والفحم في الأعوام الخمسة المقبلة، بدعم انخفاض السعر ووفرة المعروض، فضلاً عن تنامي تفضيل الغاز بسبب انبعاثاته القليلة مقارنة بغيره من مصادر الوقود الأحفوري".

18/7/2017

سعر نفط "برنت" يتجه إلى 49 دولاراً

ارتفع سعر النفط أمس إلى نحو 49 دولاراً للبرميل مع تباطؤ نمو عدد منصات الحفر النفطي في الولايات المتحدة، ما ساهم في انحسار المخاوف من أن يبطل ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي إثر خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك وبفضل قوة طلب مصافي التكرير في الصين، وتعززت أيضاً التوقعات بأن استعادة التوازن التي طال انتظارها في سوق النفط تمضي قدماً بفعل الهبوط الحاد في مخزون الخام الأميركي في الأسبوع المنتهي في السابع من هذا الشهر. وفي الصين تشير نشاطات المصافي إلى طلب قوي إذ زاد استهلاك مجمعات التكرير من الخام في حزيران الماضي إلى ثاني أعلى مستوى بزيادة 2.3 في المئة على أساس سنوي وفقاً لأرقام المكتب الوطني للإحصاءات.

الشرق الأوسط 12/7/2017

هل تزيح يلين الغموض عن مستقبل الاقتصاد الأميركي؟

تدلي يلين بشهادتها نصف السنوية أمام المشرعين اليوم الأربعاء وغداً الخميس بالشق الأول من شهادتها أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، وتستكمل غداً الخميس الشق الثاني أمام لجنة الخدمات المالية في البيت الأبيض. ويتطلع المستثمرون لتصريحات يلين للحصول على تلميحات جديدة بشأن توقيت تعديل أسعار الفائدة المقبل والدلائل على خطط "المركزي" الأميركي لتقليص ميزانيته العمومية. يظهر إلى العلن بشكل واضح الانقسام الكبير في الآراء بين أعضاء المجلس حول الوقت الأمثل لرفع الفائدة أو توقعات التضخم. ووسط الخلافات الداخلية، أعلن مجلس "الفيدرالي" مساء أول من أمس حدوث ارتفاع أكبر من المتوقع في حجم الديون الاستهلاكية في (أيار) الماضي، موضحاً أن حجم القروض الاستهلاكية ارتفع في ذلك الشهر بمقدار 18.41 مليار دولار، مقارنة بشهر (نيسان) الماضي. وبينما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمزيد من التيسيرات المصرفية وزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة، يتشدد "الفيدرالي" بقيادة يلين في مسألة التيسيرات المصرفية، بينما يميل إلى الحيطة والتروي في معدلات رفع الفائدة.

13/7/2017

يلين: الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لرفع الفائدة

أكدت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس، قوة اقتصاد بلادها بما يكفي لاستيعاب مزيد من الرفع التدريجي لسعر الفائدة، والخفض البطيء لمحفظة السندات الضخمة التي جمعها مجلس الاحتياطي أثناء الأزمة المالية. وقالت يلين في الجزء الأول من شهادتها أمام الكونغرس أمس، حين عرضت ملخصاً للوضع الاقتصادي على لجنة الخدمات المالية، إن الاقتصاد الأميركي- رغم بطء نموه - ما زال يضيف فرص العمل ويستفيد من الاستهلاك القوي والقفزة التي حدثت في الآونة الأخيرة في استثمارات الشركات، ويحظى الآن أيضاً بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الخارج. ورغم أن انخفاض التضخم في الآونة الأخيرة مبعث قلق للمسؤولين في البنك المركزي الأميركي، الذين يريدون رؤية تقدم مؤكد تجاه تحقيق هدف البنك لمعدل تضخم يبلغ اثنان في المائة، فإن يلين عزت هذا التراجع "لبضعة انخفاضات غير معتادة في شرائح سعرية معينة" ستستبعد في نهاية الأمر من الحسابات. وأضافت أن الوتيرة التي يسير بها الاقتصاد في الوقت الحالي ستدفع نحو اتخاذ المزيد من القرارات لرفع الفائدة، موضحة أن إنفاق الأسر واستثمارات الشركات، وقوة الاقتصاد العالمي، تمكنت من تحفيز النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

17/7/2017

السعودية تطرح مشروعاً لإنتاج الكهرباء بواسطة "طاقة الرياح"

في خطوة من شأنها زيادة معدلات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، أعلنت السعودية أمس الأحد عن أول مشروع من نوعه يتم من خلاله إنتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح في مؤشر جديد على أن المملكة تمضي قدماً نحو توسيع دائرة الاستفادة من الطاقة المتجددة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المملكة كما أنه يمثل جزءاً من المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة امتداداً لطرح مناقصة مشروع الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا الذي يهدف لإنتاج 300 ميغاواط. وأكد وزير الطاقة والصناعة والثورة المعدنية المهندس خالد الفالح أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مسار طويل ومنهجي باتجاه تنويع مصادر في السعودية وهو يمثل إحدى ركائز إسهامات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

18/7/2017

ديون الصين المقلقة ... أزمة في بقائها أو محاولة كبحها

حافظ الاقتصاد الصيني على حيويته في الربع الثاني من السنة الحالية مسجلاً نسبة نمو بلغت 6.9 في المائة وذلك مدفوعاً بالأساس بنمو الإنتاج الصناعي والاستهلاك واستمرار قوة الاستثمار لكن المحللين يتوقعون نمواً أبطأ في الفترة المتبقية من العام مع سعي واضعي السياسيات لتقليص المخاطر المالية خصوصاً من جهة مكافحة الدين الهائل لهذة الدولة الآسيوية العملاقة. ويمكن أن يتردد النظام الصيني في التأثير على النمو بسبب استحقاق سياسي قريب مهم وهو المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي سيعقد في الخريف ويفترض أن يمنح الرئيس تشي جينبينغ ولاية ثانية من 5 سنوات على رأس البلاد.

الجمهورية 15/7/2017

عون لوفد البنك الدولي: سنطلق خطة اقتصادية شاملة

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جا في قصر بعبدا، لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة. وأكد عون أمام الوفد أن "الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان دليل ثقة بالإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية في إطار عملية النهوض التي بدأت قبل تسعة أشهر". وأشار عون إلى "أن مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي من الأولويات التي يتم التركيز عليها راهناً، باعتبارها خطوة أساسية لزيادة القدرات الاقتصادية في البلاد". من جهته، أكد كومار جا "التزام البنك الدولي الاستمرار في مساعدة لبنان، لا سيما بعد عودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد". وأعلن "أن البنك الدولي راغب في تعزيز الشراكة الجيدة مع لبنان وأنه خصص محفظة مالية للمساعدة وفق الأولويات التي يحددها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية"، لافتاً إلى "أن فريق العمل التابع للبنك الدولي سيواصل التنسيق مع الفريق اللبناني لهذه الغاية".