"مؤسسة هاريتاج" اعتبرت أن القضاء على التطرف فكراً وتجلياته مفتاح تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وقالت أن الأمر يتطلب القضاء على المتطرفين من أمثال "داعش" و"القاعدة".

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: أشار إلى المهام المطلوب إنجازها في العراق بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بـ "داعش": وأبرزها بسط الاستقرار في عموم البلاد، وفي شأن الأزمة الخليجية حث مركز الحكومة الأميركية على العمل لإيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه، وعليها البدء بتوضيح دورها بأن تحافظ على مصالح كافة شركائها، وعرض تقديم الدعم أينما كان ضرورياً، وكذلك توفير الضمانات الأمنية.

"معهد كارنيغي": حذر من عدم قدرة الرياض احتواء التأثير السلبي للتوريث وأزماتها الإقليمية، وتضييق مروحة خياراتها، ومن شأنها مجتمعة التسبب على المدى الطويل بتقويض الجوهر الدافع الذي يحرك السعودية ألا وهو أن تكون قوة إقليمية عظمى.

"معهد واشنطن": استعرض أسوأ السيناريوهات للسياسة الأميركية على خلفية الأزمة الخليجية، والتي قال أنه لا يلوح في الأفق أي علامات على انحسارها، وحذر الحكومة الأميركية من مواصلة تأرجحها بين ميل الرئيس الأميركي الاصطفاف تجاه الرياض وتخوفات كبار مسؤوليه من الخطوات السعودية، وبالتالي لن تجد واشنطن وسيلة للتوسط في الأزمة والتوصل إلى حل وسط، كما حذر من إمكانية لعب قطر أوراقها الديبلوماسية مع بعض الأطراف النافذة مثل روسيا وإيران، إضافة لطفح كيل أنقرة من مطالبة السعوديين والإماراتيين بإغلاق القاعدة التركية في قطر.

"معهد المشروع الأميركي": عبّر عن عظيم قلقه من انزلاق تركيا إلى الحكم الديكتاتوري في ظل ولاية أردوغان، وتوقع بمستقبل سوداوي لتركيا إذ أن الزمن فيها يسير إلى الوراء، والبلاد تبدو أنها تزداد غرقاً.

"المجلس الأميركي للسياسة الخارجية": حذر من القدرات العسكرية الموسعة لإيران، ورأى أن تمدد إيران في التصنيع العسكري يمثل تهديداً متنامياً لحلفاء واشنطن في القدس والرياض وأماكن أخرى.