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قطوع سلسلة الرتب والرواتب مرّ بإقرارها وبمهلة شهر لتنفيذها عقب إمرار الموازنة أو حتى إذا تأخرت. وسيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة تشريعية تُعقد بعد عودة الرئيس الحريري من واشنطن التي يزورها رسمياً اعتباراً من يوم السبت. وتحمل هذه الزيارة أهمية كبيرة كون المحادثات ستتوّج بلقاء في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب. وتتناول المحادثات ملفات أمنية وسياسية واقتصادية ومالية ويشارك فيها وزير الخارجية جبران باسيل.

المنار

كادت سلّة الضرائب أن تُطيح بما أُنجز عبر سلسلة الرتب والرواتب. وقبل أن يرتّب الموظفون أمورهم على البدلات المالية الجديدة، رتّب السياسيون لهم ولجميع اللبنانيين طرق جباية جديدة...

تحت عنوان تمويل السلسلة خيضت معركة السلة الضرائبية بين المحاولين حماية الطبقات الفقيرة، والمدافعين عن حيتان المال حتى الليرة الأخيرة.. وبعد نزال سياسي ومالي لم ينج المواطنون من كدمات كالـ tva وكلفة التخمين وغيرها، حتى أنّ المسارعين للاستعراض الإعلامي كانوا أوّل المنحازين والمدافعين عن المسيطرين على الأملاك البحرية.. ففي بحر السياسة اللبنانية كلٌّ يُبحر على ليلاه، ليستفيق الجميع على معادلة اللاغالب ولا مغلوب.

nbn

يوم السلسلتين، واحدة من ساحة النجمة للرتب والرواتب حققت للعاملين في القطاع العام حقوقهم قادها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وثانية، من السلسلة الشرقية ستحقق للبنان واللبنانيين الحماية من مخاطر إرهاب يتربّص خلف الحدود قادها قائد الجيش العماد جوزيف عون.

mtv

أُقرت السلسلة، لكن الشعور السائد هو أنّ من أهدى خائف لأنّه لا يملك ثمن الهدية، والمتلقي خائف لأنّ ما تلقّاه سيتبخّر قبل أن يصل إلى جيبه، فالسلسلة بالطريقة التي أقرت فيها أشبه بسيارة بلا وقود، فهي تحتاج موازنة، والموازنة تحتاج إيرادات، والخوف مردّه أنّ منظومة الحكم التي باتت متخصّصة في إطفاء غضب الناس من خلال اختراع الأطر الفارغة فعلتها مجدداً، وليس أدلّ على صحّة هذا الكلام من قانون الانتخاب الذي تمّ الاتفاق على إطاره فيما الخلاف قائم على كلّ بنوده.

NTV

صدق.. وانتهت السلسلة إلى تقييد الناس وتكبيلها بسلسلة ضرائب لم تجد من يقاومها سوى حزب الكتائب داخل مجلس النواب وتظاهرات بالمفرّق خارجه لكن لا النواب المعترضون في الجلسة غيّروا مسارها ولا المعتصمون على مرمى ساحتين فرضوا صوتهم، فتلي المحضر بكامل ضرائبه ليحصل الموظفون والعسكريون على سلسلة أكل الدهر عليها وشرب وفرغ محتواها أما التالي فهو ترقّب طعن غير مضمون النواب العشرة أعلنه النائب سامي الجميل الذي اعتبر أن الضرائب المقرة هدفها تمويل حملة السلطة الانتخابية لا السلسلة.

المستقبل

وأُقرّت سلسلة الرتب والرواتب رسمياً. بعد خمس سنوات من الأخذ والرد. سلسلة لم تمدّ يدها إلى جيوب الفقراء، بل فرضت ضرائب على أرباح المصارف وشركات الأموال وعلى شركات البورصة وعلى إشغال الأملاك البحرية، للمرة الأولى.

إنجاز السلسلة سيُستكمل بإنجاز الموازنة، للمرة الأولى منذ العام 2005، وذلك في جلسات نيابية ستنتظر عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الولايات المتحدة الأميركية، التي سيطير إليها بعد جلسة الحكومة غداً.

OTV

بتأخير سنوات، غابت معها الإرادة السياسية قبل أبواب التمويل، أنجز المجلس النيابي سلسلة الرتب والرواتب على قاعدة ثلاثية الحقوق والإمكانات والإصلاحات، رابطاً إياها بالموازنة... فإذا ما أقرت هذه الموازنة خلال شهر في الهيئة العامة، وهي التي ستنجز في لجنة المال الأسبوع المقبل، سيكون الباب مفتوحاً أمام إعادة النظر بالضرائب، من خلال الوفر الذي سيتأمن جراء العمل الرقابي للجنة المال والموازنة، في حال توافر الإرادة السياسية ...

LBC

قبل السلسلة والموازنة وقبل الضرائب وجيوب الفقراء، قبل تلميع صورة السلطة وصراخ المجتمع المدني وقبل كلّ ذلك، نبحث عن إنسانيتنا التي اختفت مع عقلة. اليوم بحثنا عن عقلة فلم نجده. عقلة لمن لا يعرف هو ذاك الشاب السوري الذي ضربه خمسة شبان لبنانيين في رأس الدكوانة. بحثنا عن عقلة لنقول له إننا مخجولون من كمّ العنصرية التي لا تشبهنا.

الميادين

كشفت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية عن مواقع لـ 10 قواعد أميركية شمال سوريا، فيما يبدو كخطوة في سياق التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية دعم الأخيرة للكرد السوريين.

الجزيرة

أشاد التقرير السنوي للخارجية الأميركية بشأن الإرهاب لعام 2016، بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب، وقالت الخارجية الأميركية إن قطر شريك كامل وعضو فاعل في التحالف الدولي ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية.

العربية

أعلنت مصادر روسية عن قرب الاتفاق في سوريا، لإعلان هدنة جديدة، على غرار الهدنة الأولى، التي تم الإعلان عنها باتفاق أميركي روسي أردني، وشملت مناطق السويداء ودرعا والقنيطرة.