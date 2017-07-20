لبنان الحر

أوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن "الاختلاف في بعض وجهات النظر مع الحلفاء هو أمر صحي والحليف الذي لديه أي تساؤلات نحن جاهزون للتوضيح"، مؤكداً أنه "لا قلوب مليانة" بيننا وبين وزراء "القوات اللبنانية" لأننا أصبحنا أصدقاء، إنما في موضوع الكهرباء ثمّة بعض الإيضاحات التي علينا شرحها عند طرح "الإشكاليات".

صوت لبنان

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأمام وفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، أنّ الجهد منصبٌ حالياً على تصحيح الوضع المالي في البلاد بالتوازي مع الوضع الاقتصادي، وذلك عبر تفعيل قطاعات الإنتاج وتأمين أسواق التصريف لها. ورأى عون أنّه كان من الأفضل إقرار الموازنة قبل سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد لتمويلها.

radio orient

استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزّام الأحمد بحضور السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سرّ حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات والنائب غازي العريضي وعضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي بهاء أبو كروم.

اذاعة النور

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في مقرّ المجلس، سفير بريطانيا هيوغو شورتر في حضور نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب والأمين العام نزيه جمول، وجرى عرض العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة.

صوت المدى

أكّد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان عقب انتهاء الجلسة التشريعية في المجلس النيابي أن أبلغ موقف ضد الضرائب هو العمل على تحقيق وفر من الهدر الموصوف الذي رأيناه في الموازنة لأن الكلام وحده لا يفيد.