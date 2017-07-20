"النهار" أثارت وسائل إعلام أميركية مجدداً استياء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد نشرها معلومات عن لقاء آخر ضمّه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة الـ20 في مدينة هامبورغ الألمانية.

"النهار" نشرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر إغلاق البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" لتسليح المعارضة السورية، الأمر الذي يدلّ على تغيير جذري في سياسته حيال سوريا.

"الجمهورية" أعلنت المحامية الروسية نتاليا فيسيلنشكايا المتهمة في الولايات المتحدة بأنها حاولت تزويد دونالد ترامب الابن بمعلومات تضرّ بهيلاري كلينتون واستعدادها لتوضيح ما جرى أمام مجلس الشيوخ.

"النهار" نقلت وكالة "تسنيم" عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أمس أنه على الولايات المتحدة إبعاد قواعدها مسافة ألف كيلومتر عن إيران إذا ما مضت في فرض عقوبات على طهران.

"الجمهورية" كشفت تركيا عن معلومات سريّة تتعلق بمواقع 15 قاعدة أميركية في سوريا.

"الجمهورية" نقل المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستاينر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم رفع ميزانية الدفاع بنسبة 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2025.

"النهار" عّدل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم حكومته أمس وأقصى أربعة من نوابه، لكنه أبقى على فريقه الاقتصادي كما هو إلى حد بعيد.

"الشرق الأوسط" أرسل الجيش التركي دفعة جديدة من الجنود إلى القاعدة العسكرية التركية في قطر مساء أول من أمس، تشمل 25 من الضباط وضباط الصف والجنود.

"الشرق الأوسط" قالت وزارة الدفاع في سنغافورة أمس الأربعاء إنها عرضت إرسال طائرة نقل عسكرية وطائرة استطلاع بلا طيار واستخدام منشآتها العسكرية التدريبية لدعم الفيليبين في قتالها ضد المتشددين.