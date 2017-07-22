لبنان الحر

استقبل وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي السفير البريطاني هوغو شورتر حيث جرى البحث بأزمة النازحين السوريين.

صوت لبنان

أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق طبيعي، مشيراً أن الأمور الأمنية مستقرة وأنا على يقين أنها ستبقى كذلك.

radio orient

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سفير الكويت عبد العال القناعي.

اذاعة النور

دعا رئيس المجلس الإعلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان اللبنانيين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب واحتضان جيشهم والوقوف خلفه في معركة اجتثاث الإرهاب.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون وبحث معه الأوضاع العامة.