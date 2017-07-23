لبنان الحر

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عاس ابراهيم أن الأمن العام مستمر في درء الخطر عن لبنان وشعبه مهما غلت التضحيات.

صوت لبنان

حيا وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الجيش اللبناني الباسل المقاتل في بطاح السلسلة الشرقية لجبالنا.

radio orient

التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفداً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتم البحث في الأوضاع الراهنة.

اذاعة النور

اعتبر النائب محمد رعد أن جهاز الأمن العام يمثل نموذجاً لأداء المهمات الوطنية الصعبة ونموذجاً لإنصارها الوطني.

صوت المدى

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المحامي روي عيسى الخوري وعرض معه الأوضاع العامة.